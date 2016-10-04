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Александр Андриевский: В третьем периоде мы сыграли на результат и не дали шансов «Торпедо»

Максим Кравченко
Источник:  ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо». Напомним, что его команда победила со счетом 5:2.

«У нас, наоборот, первая половина матча получилась намного лучше второй. Знали, что у соперника первая игра на Дальнем Востоке и попросили нашу команду сыграть активно. Пропущенные две шайбы в конце второго периода создавали интригу, но меня порадовало, что мы в третьем периоде сыграли на результат и не дали сопернику шансов», - цитирует Андриевского официальный сайт «Торпедо».

КХЛ. Регулярный чемпионат

Матч

Адмирал - Торпедо - 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)

Голы:

Александров (Райт), 3:39 (1:0). Краснослободцев (Эйксон, Земчёнок), 21:09 (2:0). Мнацян (Райт, Эйксон), 29:26 (3:0). Фисенко (Лугин, Ткачёв), 31:34 (4:0 - бол.). Эштон (Воробьёв), 35:33 (4:1). Сёмин (Даугавиньш), 37:00 (4:2). Горшков (Эйксон), 58:51 (5:2 - бол.).

Место и дата

04 октября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция

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