Александр Андриевский: В третьем периоде мы сыграли на результат и не дали шансов «Торпедо»
Главный тренер «Адмирала» Александр
Андриевский поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата КХЛ
против «Торпедо». Напомним, что его команда победила со счетом 5:2.
«У нас, наоборот, первая половина матча получилась намного лучше
второй. Знали, что у соперника первая игра на Дальнем Востоке и попросили нашу
команду сыграть активно. Пропущенные две шайбы в конце второго периода
создавали интригу, но меня порадовало, что мы в третьем периоде сыграли на
результат и не дали сопернику шансов», - цитирует Андриевского официальный сайт
«Торпедо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Адмирал - Торпедо - 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)
Голы:
Александров (Райт), 3:39 (1:0). Краснослободцев (Эйксон, Земчёнок), 21:09 (2:0). Мнацян (Райт, Эйксон), 29:26 (3:0). Фисенко (Лугин, Ткачёв), 31:34 (4:0 - бол.). Эштон (Воробьёв), 35:33 (4:1). Сёмин (Даугавиньш), 37:00 (4:2). Горшков (Эйксон), 58:51 (5:2 - бол.).
Место и дата
04 октября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция