Валерий Ничушкин забросил свою первую шайбу в составе ЦСКА

Форвард ЦСКА Валерий Ничушкин забросил свою первую шайбу в нынешнем сезоне.

На 45-й минуте встречи с хорватским «Медвешчаком» нападающий армейцев получил передачу от защитника Богдана Киселевича и, развернувшись, отправил ее в сетку ворот Нико Ховинена.

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Отметим, что в этот момент ЦСКА играл в численном большинстве.

Напомним, что 21-летний нападающий Валерий Ничушкин, ранее игравший в НХЛ за «Даллас Старз», 20 сентября подписал контрактс армеским клубом сроком на два года.

Валерий Ничушкин был выбран «Далласом» на драфте НХЛ 2013 года под общим номером 10. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 166 матчей и набрал 64 очка.

Ничушкин дважды участвовал в юниорских чемпионатах мира (2012, 2013). На молодежном чемпионате мира-2013 в Уфе он стал бронзовым призером в составе сборной России.