Милош Ржига: Надеюсь, больше не увижу такой игры «Слована», как в матче против СКА

Главный тренер «Слована» Милош Ржига поделился мнением о поражении своих подопечных в матче против СКА (0:6).

- СКА играл очень хорошо, показал свой характер и потенциал. Я надеялся, что моя команда тоже имеет потенциал, но меня разочаровали некоторые наши игроки. Надеюсь, такую игру больше не увижу. Давно такой игры не видел у «Слована». Мне очень жаль, что был такой матч, стыдно перед нашими болельщиками, - отметил Ржига на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, СКА разгромил «Слован» в Братиславе со счетом 6:0. Хет-трик оформил Илья Ковальчук, еще по голу забили Ярно Коскиранта, Николай Прохоркин и Стив Мозес. Вратарь Игорь Шестеркин провел третий матч на ноль.

Армейцы набрали 39 очков в 17 играх и остались на второй позиции в Западной конференции. Словацкий клуб идет на 13-м месте, имея в активе 16 очков после 15 встреч. Для подопечных Милоша Ржиги это третье поражение подряд, ранее они уступили «Медвешчаку» (0:6) и ЦСКА (1:2 ОТ).

6 октября СКА примет в Ледовом дворце ЦСКА, а «Слован» встретится в Братиславе с «Северсталью».