Милош Ржига: Надеюсь, больше не увижу такой игры «Слована», как в матче против СКА
Главный тренер «Слована» Милош Ржига поделился мнением о поражении своих подопечных в матче против СКА (0:6).
- СКА играл очень хорошо, показал свой характер и потенциал. Я надеялся, что моя команда тоже имеет потенциал, но меня разочаровали некоторые наши игроки. Надеюсь, такую игру больше не увижу. Давно такой игры не видел у «Слована». Мне очень жаль, что был такой матч, стыдно перед нашими болельщиками, - отметил Ржига на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, СКА разгромил «Слован» в Братиславе со счетом 6:0. Хет-трик оформил Илья Ковальчук, еще по голу забили Ярно Коскиранта, Николай Прохоркин и Стив Мозес. Вратарь Игорь Шестеркин провел третий матч на ноль.
Армейцы набрали 39 очков в 17 играх и остались на второй позиции в Западной конференции. Словацкий клуб идет на 13-м месте, имея в активе 16 очков после 15 встреч. Для подопечных Милоша Ржиги это третье поражение подряд, ранее они уступили «Медвешчаку» (0:6) и ЦСКА (1:2 ОТ).
6 октября СКА примет в Ледовом дворце ЦСКА, а «Слован» встретится в Братиславе с «Северсталью».
Матч
Слован - СКА - 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)
Голы:
Ковальчук 0:37 (0:1). Ковальчук 30:41 (0:2). Коскиранта (Мозес, Хохлачёв), 39:18 (0:3). Ковальчук (Тихонов, Плотников), 40:38 (0:4). Прохоркин (Барабанов, Рукавишников), 42:20 (0:5). Мозес (Дадонов), 45:54 (0:6).
Место и дата
04 октября 20:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция