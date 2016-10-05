Андрей Соколов: Конечно, сложно выиграть не забивая

Главный тренер хоккейного клуба «Югра» Андрей Соколов прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Нефтехимика» (0:2).

- Конечно, сложно выиграть не забивая. Знали, что матч будет тяжелый. На мой взгляд, сегодня ряд игроков выпали из игры. Мы рассчитывали на другие скорости, хотелось улучшить движение. Ведь мы создавали моменты, но проблема была с их реализацией и с численным большинством.

- С чем связаны перестановки в составе на сегодняшний матч?

- Выигравший состав обычно не меняют, но у нас пополнился лазарет. И только из-за этого у нас выбыли несколько игроков. Пришлось внести изменения, но это не помогло сыграть так, как ребята должны были. Пока не могу точно сказать почему. Нужно обдумать на холодную голову, - приводит слова тренера официальный сайт «Югры».