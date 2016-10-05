«СКА-Нева» дома разгромила «Ижсталь»

«СКА-Нева» в матче регулярного чемпионата ВХЛ на своем льду обыграла ижевскую «Ижсталь» со счетом 6:1.

В составе армейцев шайбы забросили Юрий Козловский, Святослав Гребенщиков, Андрей Чуркин, Александр Волков, Иван Ларичев и Андрей Алтыбармакян. Гости ответили точным броском Дмитрия Михайлова за минуту до конца матча.

Напомним, после этого матча петербуржцы с 16 очками занимают 11-е место в турнирной таблице ВХЛ. «Ижсталь» расположилась на 18-м месте, имея в активе 13 очков.

Следующий матч армейцы проведут дома против «Тороса» 7 октября. Ижевская команда в этот же день встретится в Чехове с местной «Звездой».