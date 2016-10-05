Зинэтула Билялетдинов: Доволен, что «Ак Барс» забил столько голов и добился результата
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов дал комментарий после победы своей команды над «Барысом» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Игра была интересной, быстрой, команды показывали хороший хоккей. Очень доволен, что мы забили столько голов, добились результата», – приводит слова специалиста официальный сайт «Барыса».
В следующей игре «Барыс» 7 октября проведет матч с «Ладой», а клуб из Казани в тот же день встретится на выезде с «Югрой».
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