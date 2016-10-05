Матч «Флориды» и «Тампы-Бэй» отменен из-за урагана
Клубы из НХЛ продолжают проводить подготовку к грядущему сезону, который стартует 13 октября.
Как сообщает официальный Twitter «Флориды», матч с «Тампой-Бэй» отменен из-за урагана, который находится в 185 км от города.
Отмечается, что такое решение было принято после консультации с властями.
Сезон в НХЛ стартует матчем «Оттава» – «Торонто».
Our preseason game on 10/6 vs Tampa Bay has been postponed.— Florida Panthers (@FlaPanthers) 5 октября 2016 г.
Full details » https://t.co/i4TsNY2rsp pic.twitter.com/KSxUkYxSYn
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически