Матч «Флориды» и «Тампы-Бэй» отменен из-за урагана

Клубы из НХЛ продолжают проводить подготовку к грядущему сезону, который стартует 13 октября.



Как сообщает официальный Twitter «Флориды», матч с «Тампой-Бэй» отменен из-за урагана, который находится в 185 км от города.

Отмечается, что такое решение было принято после консультации с властями.



Сезон в НХЛ стартует матчем «Оттава» – «Торонто».

