Петр Воробьев: Думаю, тренерский штаб и хоккеисты «СКА-Невы» справлялись бы и дальше без меня

Главный тренер «СКА-Невы» Петр Воробьев поделился впечатлениями от победы над «Ижсталью» (6:1).

- Когда команда проигрывает в движении – сложно на что-то рассчитывать. Мы, в свою очередь, неплохо подготовились. Хорошо поработали в то окно, которое у нас образовалось между играми. Подошли к игре в неплохой форме. Мы удачно забивали, порой матчи так складываются. Поблагодарили ребят, потому что довольны результатом, да и содержание игры было неплохое.

- Справилась ли команда в тот период, когда вы находились в СКА?

- Думаю, да. На выезде, за исключением, последней игры были достигнуты победы. А так – три игры и две победы на выезде – блестящий результат. Думаю, тренерский штаб и ребята справлялись бы и дальше без меня.

- 4 октября Никита Точицкий перешел из СКА в «Сочи». Как оцените его перспективы в новой команде?

- Последние матчи за СКА он сыграл хорошо. Кроме самой первой игры. А потом – Никита забил, и пас отдал, сыграл удачно. Пожелаем ему закрепиться в составе сочинского клуба, - приводит слова Воробьева корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, «СКА-Нева» в матче регулярного чемпионата ВХЛ на своем льду обыграла ижевскую «Ижсталь» со счетом 6:1. В составе армейцев шайбы забросили Юрий Козловский, Святослав Гребенщиков, Андрей Чуркин, Александр Волков, Иван Ларичев и Андрей Алтыбармакян. Гости ответили точным броском Дмитрия Михайлова за минуту до конца матча.

После этого матча петербуржцы с 16 очками занимают 11-е место в турнирной таблице ВХЛ. «Ижсталь» расположилась на 18-м месте, имея в активе 13 очков.

Следующий матч армейцы проведут дома против «Тороса» 7 октября. Ижевская команда в этот же день встретится в Чехове с местной «Звездой».