Святослав Гребенщиков: Помощники Воробьева в «СКА-Неве» все грамотно делали без него

Нападающий «СКА-Невы» Святослав Гребенщиков в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от победы над «Ижсталью» (6:1).

- Первый период против «Ижстали» был тяжелый, но во втором периоде переломили ход игры и стало проще. Недовольны только пропущенным голом, подвели вратаря. Надо не расслабляться и играть до конца.

- Как думаете, «СКА-Нева» справилась без Петра Воробьева, который около месяца руководил основной командой?

- Игры показали, что смогли. Помощники Петра Ильича все грамотно делали. Все получалось.

- В этот период вас вызывали в основу. Как считаете, воспользовались шансом?

- Если убрали сразу после первой игры, значит не воспользовался. Но ничего страшного, буду дальше стараться проявлять себя, - сказал Гребенщиков корреспонденту Spb.Sovsport.ru.

Напомним, «СКА-Нева» в матче регулярного чемпионата ВХЛ на своем льду обыграла ижевскую «Ижсталь» со счетом 6:1. В составе армейцев шайбы забросили Юрий Козловский, Святослав Гребенщиков, Андрей Чуркин, Александр Волков, Иван Ларичев и Андрей Алтыбармакян. Гости ответили точным броском Дмитрия Михайлова за минуту до конца матча.

После этого матча петербуржцы с 16 очками занимают 11-е место в турнирной таблице ВХЛ. «Ижсталь» расположилась на 18-м месте, имея в активе 13 очков.

Следующий матч армейцы проведут дома против «Тороса» 7 октября. Ижевская команда в этот же день встретится в Чехове с местной «Звездой».