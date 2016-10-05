Фанаты подарили Билялетдинову плетку
Болельщики астанинского «Барыса» подарили главному тренеру казанского «Ак Барса» Зинэтуле Билялетдинову плетку.
В среду в рамках регулярного чемпионата КХЛ казанцы победили в Астане со счетом 4:0.
Билялетдинову казахские фанаты подарили плетку pic.twitter.com/SmSJ90Bcov— Ак Барс (@ak_bars_ru) 5 октября 2016 г.
После 19-ти матчей «Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции, набрав 33 очка. «Барыс» идет на 14-й строчке после 14-ти игр, имея в своем активе 17 очков.
7 октября казанцы сыграют на выезде с «Югрой», а астанинцы в этот же день примут на своем льду «Ладу».
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