Кристина Астахова и Алексей Рогонов: Решение заменить программу было экстренным

Российские фигуристы Кристина Астахова и Алексей Рогонов, занимающие промежуточное второе место на турнире «Финляндия Трофи», рассказали, что новую короткую программу поставили всего две недели назад.

Астахова и Рогонов к нынешнему сезону подготовили короткую программу на тему мюзикла «Онегин», но после контрольных прокатов в Сочи решили ее заменить, взяв музыку из кинофильма «Паганини: Скрипач дьявола». На турнире в Финляндии фигуристы исполнили ее впервые и не обошлись без ошибок.

- Поставили программу две недели назад, - рассказал Рогонов в микст-зоне. - Сказать, что мы ее не вкатали, не могу. Просто элементы нужно делать. Я сделал серьезную ошибку, «бабочку», на прыжке — тройном риттбергере. И Кристина, и я владеем тройным тулупом, тройным сальховом, двойным акселем, а вот риттбергер для нас новый прыжок. У нас задача в этом сезоне его исполнять в программах. На тренировках получается, теперь нужно его научиться делать в соревнованиях — когда стресс давит.

- Отказываться от программы «Онегин» было сложно? Культовая вещь могла получиться.

- У нас все постановки интересные, - заметила Астахова. - Да, после прокатов, может быть, чуть-чуть было жалко. Но зато было интересно ставить новую программу.

- Да, мы четыре месяца посвятили программе «Онегин» под вокал Веры Свешниковой, - добавил партнер. - Это было интересно, мы с Верой работали, ездили в Питер, смотрели спектакль. Можно сказать, жили «Онегиным». Но прокаты показали, что русский вокал даже нашей публикой особо не воспринимается. Да и судьи сказали свое веское слово. Посоветовали что-то поменять в аранжировке — но мы с нашим хореографом Сергеем Комоловым решили поменять всю программу.

- Это решение спонтанное или продуманное?

- Довольно экстренное. Но у нас музыка из фильма «Паганини: Скрипач дьявола» была, так сказать, в запасе. Мы рассматривали ее раньше — и решили в итоге к ней вернуться.

- А что с «Онегиным» - может, показательный номер сделать?

- Может быть. Костюмы у нас готовы, надеюсь, покажем еще его.