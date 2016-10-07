Елизавета Туктамышева: Испытываю сейчас некоторое недомогание

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева заявила, что выступает на турнире «Финляндия Трофи» с недомоганием — возможно, с простудой.

Туктамышева после короткой программы занимает четвертое место на «Финляндия Трофи», уступая россиянке Анне Погорилой, японке Мао Асаде и Кейтлин Осмонд из Канады. Две недели назад на турнире «Небельхорн Трофи» в Оберстдорфе Туктамышева стала второй.

- В Оберстдорфе больше волновалась перед стартом. Здесь, в Эспоо, выходила более уверенно. Правда, чувствовалось некоторое недомогание в теле, так что, можно сказать, выстояла программу. В Германии было больше эмоций, - рассказала Туктамышева в микст-зоне.

- И баллов было больше.

- Да, возможно, здесь в уровнях потеряла. Но главное, что я рада второму старту без грубых ошибок. Начинаю приходить в себя. Сейчас это важнее, чем баллы и места. Наша задача - «устаканиться», понять, что движемся в правильном направлении.

- Не обидно было из-за случайного падения в Оберстдорфе победу упустить?

- Нет, все по той же причине — за победами не гонюсь. Главное для меня — что прокат, если не учитывать это падение, был чистым. Там мне надо было проверить свое состояние и возможности.

- Недомогание — это простуда?

- Пока не знаю. Но сейчас все болеют, поэтому не исключено, что простудное состояние. Надеюсь, ложная тревога, постараюсь не разболеться.