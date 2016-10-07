Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Германия (U-21)- : -Россия (U-21)
Футбол  Венгрия- : -Швейцария
Футбол  Голландия- : -Белоруссия
Футбол  Бельгия- : -Босния
Футбол  Португалия- : -Андорра
Футбол  Франция- : -Болгария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Анна Погорилая: Прыжки в короткой программе на «Финляндия Трофи» старалась делать аккуратно

Андрей Симоненко
Комментарии

Бронзовая медалистка чемпионата мира 2016 года россиянка Анна Погорилая рассказала, что в короткой программе на турнире «Финляндия Трофи» позволила себе выплеск эмоций только после того, как справилась с прыжковыми элементами.

Погорилая лидирует после короткой программы на турнире в финском Эспоо, опережая на 5 баллов трехкратную чемпионку мира из Японии Мао Асаду.

- Программу исполнила сдержанно, - рассказала Погорилая в смешанной зоне. - Раскрылась только в дорожке шагов. А все остальное старалась делать аккуратно, чтобы эмоции не повлияли на прыжки.

- После поездки в Японию в конце прошлой недели на турнир Japan Open выступать сложновато?

- Я в воскресенье вернулась в пять часов вечера, а в девять утра в понедельник была уже на тренировке. И эта тренировка, а также следующая получились одними из самых лучших. Видимо, еще на тех японских эмоциях, на адреналине.

- Какова задача на турнир в Финляндии — программы и прыжки настраивать или баллы набирать?

- Обычно мы всегда делаем контрольный старт перед «Гран-при». В прошлом сезоне это был «Челленджер» в Саранске.

- И там было баллов очень много. Получается, тот сезон лучше начался?

- Трудно сезоны сравнивать между собой. И закономерности строить трудно. Раньше я думала — если хорошо сезон начну, он дальше пойдет лучше. Но в Саранске я откаталась чисто, а затем в «Гран-при» началось такое...

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лед расплавился. Экспрессивная Анна Погорилая вышла в лидеры «Финляндия Трофи»Лед расплавился. Экспрессивная Анна Погорилая вышла в лидеры «Финляндия Трофи»Россиянка стала звездой первого дня турнира в Эспоо, исполнив огненное танго и опередив всех соперниц, в том числе знаменитую Мао Асаду.Погорилая лидирует на турнире в Финляндии, опережая АсадуРоссийская фигуристка с почти безошибочным прокатом заметно обошла трехкратную чемпионку мира.Двойная эйфория. «Японский Гагарин» взял новую космическую высоту (видео)Двойная эйфория. «Японский Гагарин» взял новую космическую высоту (видео)Ханю опять идет на рекорды, Вирчу и Мойр вновь в строю, Медведева и Погорилая покоряют Японию: «Скейт-парад» возвращается на Sovsport.ru.Погорилая, Туктамышева и Ковтун выступят на турнире в ФинляндииСтали известны имена российских фигуристов, которые выступят на международном турнире «Финляндия Трофи».Евгения Медведева выиграла Открытый чемпионат ЯпонииДействующая чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева стала победительницей Открытого чемпионата Японии в женском одиночном разряде.Все по-взрослому. Кто порадовал, а кто разочаровал на прокатах фигуристов в СочиВсе по-взрослому. Кто порадовал, а кто разочаровал на прокатах фигуристов в СочиSovsport.ru – о том, как лидеры сборной России по фигурному катанию отчитались на контрольных прокатах о работе в межсезонье.Тренер Погорилой: Мне очень нравится, что за последние месяцы Аня измениласьТренер бронзового призера чемпионата мира Анны Погорилой Анна Царева рассказала о подготовке фигуристки к новому сезону.Маги и чародеи. Как российские фигуристы готовятся к новому сезону (видео)Маги и чародеи. Как российские фигуристы готовятся к новому сезону (видео)В воскресенье часть сборной страны выступила на шоу в Москве, а в ближайшие выходные вся команда покажет свои программы на прокатах в Сочи.Липницкая в рамках Гран-при выступит в США и Москве, Сотникова не заявлена ни на один из этаповМеждународный союз конькобежцев (ISU) опубликовал состав участников этапов Гран-при по фигурному катанию в женском одиночном катании.Анна Погорилая: Есть ребята, которые хотели бы встречаться со мной. Но у меня нет на это времениНапомним, что 18-летняя Погорилая является бронзовым призером чемпионата мира и дважды бронзовым призером чемпионата Европы.Максим Траньков: Липницкая может бороться с Погорилой и Радионовой, но не с МедведевойДвукратный олимпийский чемпион Максим Траньков заявил, что Юлия Липницкая может на равных бороться с Еленой Радионовой и Анной Погорилой, но конкурировать с Евгенией Медведевой ей будет сложновато.Евгения Медведева – Анне Погорилой: Закончила школу, сиди и молчи!Евгения Медведева – Анне Погорилой: Закончила школу, сиди и молчи!В редакции Sovsport.ru побывали юные красавицы-фигуристки: чемпионка мира Евгения Медведева и бронзовая медалистка турнира Анна Погорилая.Анна Погорилая: На пьедестале думала – люди, как это все случилось?Анна Погорилая: На пьедестале думала – люди, как это все случилось?Бронзовая медалистка чемпионата мира в интервью Sovsport.ru рассказала о том, как добилась наибольшего успеха в своей карьере.Анна Погорилая: Без падений не бывает взлетовРоссийская фигуристка Анна Погорилая, завоевавшая бронзу на чемпионате мира в Бостоне, отметила, что ее выступления во второй части сезона ее устраивают.Илья Авербух: Выступление Медведевой – большое искусствоИлья Авербух: Выступление Медведевой – большое искусствоПризер Олимпиады-2002 Илья Авербух в интервью Sovsport.ru проанализировал выступление сборной России в одиночном катании на чемпионате мира.Аделина Сотникова: Победы Женьки Медведевой только подстегивают меняАделина Сотникова: Победы Женьки Медведевой только подстегивают меняОлимпийская чемпионка Аделина Сотникова в интервью Sovsport.ru поделилась впечатлениями от победы Евгении Медведевой на чемпионате мира.Анна Погорилая: Это фантастика какая-тоРоссийская фигуристка Анна Погорилая поделилась впечатлениями после чемпионата мира в Бостоне (США). Напомним, что она заняла третье место.Она покорила Россию. Она покорила Европу. Она покорила мирОна покорила Россию. Она покорила Европу. Она покорила мирЕвгения Медведева завершила триумфальный для себя сезон уверенной победой на чемпионате мира по фигурному катанию в Бостоне.Евгения Медведева выиграла ЧМ с мировым рекордом в произвольной программе, Погорилая - третьяРоссийская фигуристка Евгения Медведева одержала победу на чемпионате мира по фигурному катанию-2016, Анна Погорилая - третья, а американка Эшли Вагнер завоевала серебро.Елизавета Туктамышева: Если Лена Радионова сделает свое, то может завоевать медальДействующая чемпионка мира Елизавета Туктамышева оценила выступление российских фигуристок Анны Погорилой и Елены Радионовой в короткой программе на чемпионате мира в Бостоне.

Анна Погорилая
Анна Погорилаявсе новости

Cпецпредложение