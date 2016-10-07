Анна Погорилая: Прыжки в короткой программе на «Финляндия Трофи» старалась делать аккуратно

Бронзовая медалистка чемпионата мира 2016 года россиянка Анна Погорилая рассказала, что в короткой программе на турнире «Финляндия Трофи» позволила себе выплеск эмоций только после того, как справилась с прыжковыми элементами.

Погорилая лидирует после короткой программы на турнире в финском Эспоо, опережая на 5 баллов трехкратную чемпионку мира из Японии Мао Асаду.

- Программу исполнила сдержанно, - рассказала Погорилая в смешанной зоне. - Раскрылась только в дорожке шагов. А все остальное старалась делать аккуратно, чтобы эмоции не повлияли на прыжки.

- После поездки в Японию в конце прошлой недели на турнир Japan Open выступать сложновато?

- Я в воскресенье вернулась в пять часов вечера, а в девять утра в понедельник была уже на тренировке. И эта тренировка, а также следующая получились одними из самых лучших. Видимо, еще на тех японских эмоциях, на адреналине.

- Какова задача на турнир в Финляндии — программы и прыжки настраивать или баллы набирать?

- Обычно мы всегда делаем контрольный старт перед «Гран-при». В прошлом сезоне это был «Челленджер» в Саранске.

- И там было баллов очень много. Получается, тот сезон лучше начался?

- Трудно сезоны сравнивать между собой. И закономерности строить трудно. Раньше я думала — если хорошо сезон начну, он дальше пойдет лучше. Но в Саранске я откаталась чисто, а затем в «Гран-при» началось такое...