Создана петиция на имя президента России в защиту Федора Емельяненко

На портале Change.org создана петиция с просьбой защитить главу Союза ММА России Федора Емельяненко от угроз и оскорблений, после того как он осудил проведение детских показательных боев на турнире в Грозном.

Документ составлен на имя президента России Владимира Путина.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаюсь к вам с просьбой обратить ваше внимание на конфликт Федора Емельяненко и представителей Чеченской республики. Федор – великий спортсмен и человек, всегда был для всех образцом мужского поведения и железной выдержки, примером того, каким должен быть русский православный мужчина.

Он не заслужил таких оскорблений только за то, что как президент Союза ММА России обратил внимание на нарушение правил проведения соревнований со стороны руководства республики. Надеюсь, вы вмешаетесь и защитите нашего спортсмена и брата во Христе от нападок и травли», - говорится в тексте петиции, которую в настоящий момент подписали более 1000 человек.

Несколько дней назад в Грозном проводился турнир по смешанным единоборствам в честь дня рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В турнире участвовали дети до 12 лет без специальной защитной экипировки. Президент ММА России Федор Емельяненко подверг критике участие детей в рамках этого турнира.







