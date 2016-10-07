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Начинает «Трубник», завершает «Старт»

Игорь Зетилов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Сайт федерации хоккея с мячом России (ФХМР) опубликовал график подачи заявок для участия в чемпионате России по хоккею с мячом среди мужских команд сезона 2016-2017 гг.

Дата День недели Хоккейный клуб

12.10.2016 среда «Уральский Трубник»

г. Первоуральск

14.10.2016 пятница «Водник» г. Архангельск

17.10.2016 понедельник «Динамо» г. Москва

19.10.2016 среда «СКА-Нефтяник»

Г. Хабаровск

20.10.2016 четверг «Кузбасс» г. Кемерово

21.10.2016 пятница «Сибсельмаш»

г. Новосибирск

24.10.2016 понедельник «Байкал-Энергия»

г. Иркутск

25.10.2016 вторник «Енисей» г. Красноярск

27.10.2016 четверг «Родина» г. Киров

31.10.2016 понедельник «Динамо-Казань» г. Казань

1.11.2016 вторник «Волга» г. Ульяновск

02.11.2016 среда «Старт»

г. Нижний Новгород

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