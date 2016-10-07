Начинает «Трубник», завершает «Старт»
Сайт федерации хоккея с мячом России (ФХМР) опубликовал график подачи заявок для участия в чемпионате России по хоккею с мячом среди мужских команд сезона 2016-2017 гг.
Дата День недели Хоккейный клуб
12.10.2016 среда «Уральский Трубник»
г. Первоуральск
14.10.2016 пятница «Водник» г. Архангельск
17.10.2016 понедельник «Динамо» г. Москва
19.10.2016 среда «СКА-Нефтяник»
Г. Хабаровск
20.10.2016 четверг «Кузбасс» г. Кемерово
21.10.2016 пятница «Сибсельмаш»
г. Новосибирск
24.10.2016 понедельник «Байкал-Энергия»
г. Иркутск
25.10.2016 вторник «Енисей» г. Красноярск
27.10.2016 четверг «Родина» г. Киров
31.10.2016 понедельник «Динамо-Казань» г. Казань
1.11.2016 вторник «Волга» г. Ульяновск
02.11.2016 среда «Старт»
г. Нижний Новгород
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