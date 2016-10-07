Начинает «Трубник», завершает «Старт»

читайте также

Красноярск - первый, Москва - вторая В субботу состоялись шесть матчей предпоследнего тура предварительного этапа чемпионата России по хоккею с мячом.

Ломанов вернулся, чтобы победить Благодаря фантастической игре молодого россиянина Ивана Шевцова, опытного шведа Кристофера Эдлунда, а также вернувшегося после травмы Сергея Ломанова действующий чемпион России на родном льду добился волевой победы над московским «Динамо». И прервал 11-матчевую победную серию бело-голубых.

Столичные «восьмерки» Московское «Динамо» в Красногорске убедительно переиграло «Зоркий», одного из претендентов на медали чемпионата. Победу гостей во многом определил хет-трик восьмого номера москвичей Рината Шамсутова. Еще по голу на каждую свою «восьмерку» добавил Евгений Иванушкин (№88).

«Старт» потерял первые очки До 16 ноября четыре команды шли в чемпионате России без потерь.

Панорама Новости со спортивных арен мира.

Президент хоккейного клуба «Старт»: В этом сезоне клубный бюджет будет дефицитным Бюджет хоккейного клуба «Старт» остался на уровне предыдущего сезона, правда, в отличие от прошлого года он оказался дефицитным.

Алексей Дьяков: Когда сохранился костяк, работать легче Хоккеисты «Старта» вышли из отпуска и после медосмотра приступили к тренировкам. Главный тренер «Старта» Алексей Дьяков (на фото - слева) в интервью корреспонденту «Советского спорта» в Нижнем Новгороде Нине Шумиловой рассказал о результатах селекционной работы и планах предсезонной подготовки.

«Старт» финишировал в Хабаровске. Дальше идет «СКА-Нефтяник» Благодаря хет-трику шведского легионера Кристиана Микельссона «СКА-Нефтяник» сумел ликвидировать отставание в три мяча и вышел в четвертьфинал.

Сдались без боя. «Сибсельмаш» легко уступил чемпиону страны, так и не настроившись на игру Динамовцы приехали в Новосибирск после крупной домашней победы над «Стартом» – 16:4, и крепкий «Сибсельмаш» не стал помехой для них в гонке за первое место в турнирной таблице.

Суперлига. 8-й тур. «Динамо-Москва» переиграло «СКА-Нефтяник». Все результаты игрового дня В восьмом туре чемпионата России четверка лидеров дружно одержала победы и еще больше увеличила отрыв от преследователей.

«Сухая» победа в душегубке. В полный штиль, в удушливой атмосфере смога «Кузбасс» одержал первую «сухую» победу в сезоне В полный штиль, в удушливой атмосфере смога сибиряки одержали первую «сухую» победу в сезоне.

Кого запугивает ОМОН? В чем причина агрессии полиции во время матча «Старт» - «Зоркий» На 75‑й минуте матча «Старт» – «Зоркий» в гостевом секторе, где находились около 30 болельщиков красногорской команды, вспыхнули два файера. Тут же, перепрыгивая через рекламные щиты, на трибуну ворвались сотрудники полиции и начали избивать нарушителей. Затем их с заломленными руками отправили в отделение. «Советский спорт» попытался выяснить, в чем причина агрессивного поведения служителей правопорядка.

Нижегородский ОМОН избил болельщиков во время матча «Старт» - «Зоркий» [ВИДЕО] Как уже сообщал Sovsport.Ru, вчерашний матч чемпионата России между нижегородским «Стартом» и подмосковным «Зорким» был сопровожден неприятным инцидентом

Фанаты подмосковного «Зоркого» избиты нижегородским ОМОНом Сегодня в матче чемпионата России по хоккею с мячом между нижегородским «Стартом» и подмосковным «Зорким» сотрудники ОМОНа избили двух болельщиков красногорской команды.

Суперлига. "СКА-Нефтянник" обыграл "Старт", "Сибсельмаш" оказался сильнее "Кузбасса" и другие матчи

"Енисей" обыграл "Старт" "Енисей" оказался сильнее "Старта" в чемпионате России по хоккею с мячом. Итоговый счёт встречи — 8:3.

«Старт» неожиданно разгромил «Байкал-Энергию» Один из лидеров чемпионата России по хоккею с мячом неожиданно уступил команде из нижней половины таблицы.

«Рубин» выгнал с тренировки норвежских телевизионщиков Казанский «Рубин», находящийся на предсезонном сборе в Ла-Манге, запретил снимать свою тренировку норвежскому каналу TV2.

Гол Александра Бухарова приносит «Рубину» победу Чемпионы России выиграли третий контрольный матч на сборе в Ла-Манге. На этот раз – у норвежского клуба «Старт».