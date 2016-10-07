Норвежцы проиграли, но уехали довольные
В течение трёх дней в ульяновской «Волга-Спорт-Аре
Итоговое первое место — у ребят из «СДЮСШОР-Волги-2
«Волга»
2001 года рождения в свою очередь переиграла «Уллевол» со счётом 3:1.
«Дублем» в этой игре отметился Алексей Головин, который начинал турнир… в
«СДЮСШОР-Волге-2
При этом Головин был признан лучшим игроком турнира в составе «СДЮСШОР-Волги-2
«В Норвегии нет таких арен, мы играем на открытом воздухе. Мы впечатлены этой ареной. Были рады возможности сыграть с «Волгой» в Ульяновске. Если в катании на коньках мы не очень уступаем, то во владении клюшкой соперник нас сильно опережает. Если ваша команда захочет приехать в Осло, будем рады. Здесь мы узнали что такое русское гостеприимство, а там мы покажем норвежское гостеприимство», — сказал тренер норвежцев Тронд Соренсен.
Стоит также отметить, что в поездке принял участие главный тренер взрослой сборной Норвегии Игорь Прахт, который родился в Ульяновске, где проживают его родные.
«Игра против россиян — отличный опыт для норвежцев. «Волга» опережает «Уллевол» в коньковой подготовке, во владении клюшкой, в культуре паса. Норвежцы любят спорт, но не занимаются им профессионально как россияне. Сегодня парень может сыграть в хоккей с мячом, завтра в баскетбол. На решающую игру может не прийти из-за семейного мероприятия — у них всё иначе. Будут ли в Норвегии крытые арены? Пока не могу сказать. А вот открытых катков там всё больше, и это радует», — подвёл итоги турнира Игорь Прахт.