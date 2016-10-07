Норвежцы проиграли, но уехали довольные

В течение трёх дней в ульяновской «Волга-Спорт-Аре не» проходил Международный юношеский турнир Ульяновск-2016 с участием воспитанников ульяновской школы 2000 и 2001 годов рождения, а также норвежского «Уллевола», сообщает сайт ФХМР.

Итоговое первое место — у ребят из «СДЮСШОР-Волги-2 000» (тренер — Юрий Сурков). Они поочерёдно победили своих земляков — 6:3 и норвежцев — 6:2.

«Волга» 2001 года рождения в свою очередь переиграла «Уллевол» со счётом 3:1. «Дублем» в этой игре отметился Алексей Головин, который начинал турнир… в «СДЮСШОР-Волге-2 000». Впрочем, в таком переходе нет ничего удивительного — Алексей родился в 2001 году, но занимается с ребятами на год старше под руководством Юрия Суркова. А вот в начале ноября он отправится с хоккеистами 2001 года рождения и их наставником Валерием Костюнёвым в Швецию на мини-кубок мира. Потому норвежцы и не возражали против такого «перехода».

При этом Головин был признан лучшим игроком турнира в составе «СДЮСШОР-Волги-2 001». В ульяновской команде 2000 года рождения лучшим назвали Олега Хасянова, а в «Уллеволе» — Феликса-Густава Роеда. Всем участникам турнира от федерации хоккея с мячом Ульяновской области и региональной СДЮСШОР вручили памятные медали и подарки.

«В Норвегии нет таких арен, мы играем на открытом воздухе. Мы впечатлены этой ареной. Были рады возможности сыграть с «Волгой» в Ульяновске. Если в катании на коньках мы не очень уступаем, то во владении клюшкой соперник нас сильно опережает. Если ваша команда захочет приехать в Осло, будем рады. Здесь мы узнали что такое русское гостеприимство, а там мы покажем норвежское гостеприимство», — сказал тренер норвежцев Тронд Соренсен.

Стоит также отметить, что в поездке принял участие главный тренер взрослой сборной Норвегии Игорь Прахт, который родился в Ульяновске, где проживают его родные.

«Игра против россиян — отличный опыт для норвежцев. «Волга» опережает «Уллевол» в коньковой подготовке, во владении клюшкой, в культуре паса. Норвежцы любят спорт, но не занимаются им профессионально как россияне. Сегодня парень может сыграть в хоккей с мячом, завтра в баскетбол. На решающую игру может не прийти из-за семейного мероприятия — у них всё иначе. Будут ли в Норвегии крытые арены? Пока не могу сказать. А вот открытых катков там всё больше, и это радует», — подвёл итоги турнира Игорь Прахт.