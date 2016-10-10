«Реал Солт-Лейк» выкупил у «Спартака» права на Мовсисяна

Клуб MLS «Реал Солт-Лейк» объявил о подписании полноценного контракта с форвардом «Спартака» Юрой Мовсисяном.

До этого нападающий сборной Армении выступал в составе американского клуба на правах аренды.

«Реал Солт-Лейк» и весь штат Юта были очень гостеприимны ко мне и моей семье. Это мой дом и меня здесь все устраивает, - цитирует Мовсисяна официальный сайт команды MLS.

Напомним, что в нынешнем сезоне Мовсисян провел на клубном уровне 24 матча и забил 9 голов в MLS.

В составе «Спартака» Мовсисян забил 25 мячей в 62 проведенных матчах.