Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  СКА6 : 2Динамо Минск
Футбол  Белоруссия1 : 1Люксембург
Футбол  Швеция3 : 0Болгария
Хоккей  Локомотив2 : 3 ОТСлован
Футбол  Голландия0 : 1Франция
Футбол  Гибралтар0 : 6Бельгия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Реал Солт-Лейк» выкупил у «Спартака» права на Мовсисяна

Андрей Ефимов
Источник:  ФК «Реал Солт-Лейк»Комментарии

Клуб MLS «Реал Солт-Лейк» объявил о подписании полноценного контракта с форвардом «Спартака» Юрой Мовсисяном.

До этого нападающий сборной Армении выступал в составе американского клуба на правах аренды.

«Реал Солт-Лейк» и весь штат Юта были очень гостеприимны ко мне и моей семье. Это мой дом и меня здесь все устраивает, - цитирует Мовсисяна официальный сайт  команды MLS.

Напомним, что в нынешнем сезоне Мовсисян провел на клубном уровне 24 матча и забил 9 голов в MLS. 

В составе «Спартака» Мовсисян забил 25 мячей в 62 проведенных матчах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» пожелал успехов Мовсисяну в новом клубеМосковский «Спартак» подтвердил переход Юрия Мовсисян в клуб MLS «Реал Солт-Лейк».Голландия - Франция. Промес покинул поле из-за травмыВ матче третьего тура отборочного раунда чемпионата мира Голландия - Франция полузащитник «Спартака» Куинси Промес получил травму и покинул поле.Андрей Тихонов: Я не готов возглавить «Спартак»Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов признался, что не готов работать на этой должности в московском «Спартаке».Владимир Крикунов: Стоа – это Борис Михайлов в миниатюре, только в защите играет очень слабоЭкс-главный тренер сборной России Владимир Крикунов – о лучшем бомбардире «Спартака» Райане Стоа.Ветераны «Спартака» провели матч памяти Федера ЧеренковаВетераны столичного «Спартака» провели в «Лужниках» матч памяти Федерова Черенкова.Николаев не назначит себя на «Спартак». Что говорит новый руководитель судейНиколаев не назначит себя на «Спартак». Что говорит новый руководитель судейАлексей Николаев, назначенный сегодня и.о. руководителя департамента судейства и инспектирования вместо ушедшего в отставку.Ребров призвал болельщиков поддержать «Спартак» в матче с «Ростовом»Вратарь «Спартака» Артем Ребров призвал болельщиков прийти на матч 10-го тура РФПЛ с «Ростовом» и поддержать команду.Комбаров и Зуев вернулись в общую группу «Спартака»Защитник Дмитрий Комбаров и полузащитник Александр Зуев провели сегодняшнюю тренировку в общей группе «Спартака», сообщает официальный сайт клуба.Этот день в истории. Александру Бубнову - 61!Сегодня празднует день рождения защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов.Гаджи Гаджиев: Продадим Селихова только за хорошую компенсациюГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев сообщил, на каких условиях клуб готов продать вратаря Александра Селихова.Александр Селихов: Со мной лично никто ни из «Зенита», ни из «Спартака» не связывалсяВратарь «Амкара» Александр Селихов сообщил, что пока ни «Зенит», ни «Спартак» не обращались к футболисту с предложениями.«Спартак» и «Зенит» поборются за СелиховаГолкипер «Амкара» Александр Селихов может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщают «Известия».Денис Давыдов: Не скажу, что много «вожусь». Просто не хватает игрового тонусаПолузащитник «Спартака» Денис Давыдов сказал, что получает большое удовольствие от тренировок под руководством главного тренера команды Массимо Карреры.Денис Давыдов: Каррера – не только мотиватор, но и отличный тренерПолузащитник «Спартака» Денис Давыдов рассказал о работе с главным тренером команды Массимо Каррерой. Он отметил, что считает итальянского специалиста отличным тренером.Из «Спартака» в Европу. Как Промес поднимает свой ценникИз «Спартака» в Европу. Как Промес поднимает свой ценникВ отборочном матче на ЧМ-2018 сборная Голландии разгромила Белоруссию (4:1), а Квинси Промес забил два мяча и был лучшим на поле.Вячеслав Грозный: «Спартак» и «Зенит» будут бороться за чемпионство до концаБывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный считает красно-белых и питерский «Зенит» главными претендентами на золотые медали чемпионата России-2016/17.Данни Блинд: Я каждую неделю смотрю, как хорошо Промес играет в сильной лигеГлавный тренер сборной Голландии Данни Блинд после победы своей команды над белорусами в матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 похвалил полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, оформившего дубль.Квинси Промес: Мои два гола – ответ на разговоры о том, что я не забиваю за сборнуюАтакующий полузащитник московского «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес после победы своей национальной команды над Белоруссией в матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 признался, что был рад забить два мяча, но самое главное – победа сборной.Голландия разгромила Белоруссию в квалификации ЧМ-2018, Промес оформил дубльГолландия разгромила Белоруссию в квалификации ЧМ-2018, Промес оформил дубльФутболисты сборной Голландии в рамках квалификации ЧМ-2018 разгромили команду Белоруссии.Голландия – Белоруссия: Промес оформил дубль к 31-й минуте матчаСегодня в рамках отборочного этапа ЧМ-2018 в России сборная Голландии проводит игру с командой Белоруссии.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
фк реал солт лейк
фк реал солт лейккалендарьстатистика
Юра Мовсисян
Юра Мовсисянвсе новости

Cпецпредложение