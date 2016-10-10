Егор Рыков: В каких-то моментах уже освоился в КХЛ, но мне нужно продолжать прибавлять

Защитник СКА Егор Рыков в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о победе над минским «Динамо» (6:2).



- Вы второй раз ассистируете Илье Каблукову. У вас уже почти связка.

- Просто везет, это случайность. Но хорошая случайность (улыбается).



- Показалось, что расслабились после первого периода.

- Нет, просто соперник стал активнее, побежал вперед. Поэтому игра поменялась.



- В чем секрет последних успехов СКА?

- Впереди у нас отличные нападающие, а в обороне у нас есть над чем работать. Хорошо, что Игорь Шестеркин нам очень помогает. Обидно, что его серия прервалась. Но ничего страшного, самое главное - победа.



- Можно сказать, что уже освоились в КХЛ?

- В каких-то моментах освоился, но мне еще предстоит очень много работы. Много нюансов игры, которые приходят с опытом, да и в физическом плане надо прибавлять, - рассказал Рыков в интервью корреспонденту Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Динамо» со счетом 6:2. В составе армейцев по шайбе забросили Александр Хохлачев, Вячеслав Войнов, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Илья Каблуков и Вадим Шипачев. У минчан отличились Никита Устиненко и Илья Шинкевич.

Следующий матч команда Знарка проведет в Петербурге 13 октября против рижского «Динамо». Минчане 13 октября сыграют в Москве с ЦСКА.

После 20 матчей СКА с 48 очками возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ. «Динамо» с 32 очками после 16 игр опустилось на пятую строчку в Западной конференции.

Егор Рыков в матчах регулярного чемпионата нынешнего сезона провел 16 матчей и набрал 2 (0+2) очка.