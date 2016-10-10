Егор Рыков: В каких-то моментах уже освоился в КХЛ, но мне нужно продолжать прибавлять
Защитник СКА Егор Рыков в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о победе над минским «Динамо» (6:2).
- Вы второй раз ассистируете Илье Каблукову. У вас уже почти связка.
- Просто везет, это случайность. Но хорошая случайность (улыбается).
- Показалось, что расслабились после первого периода.
- Нет, просто соперник стал активнее, побежал вперед. Поэтому игра поменялась.
- В чем секрет последних успехов СКА?
- Впереди у нас отличные нападающие, а в обороне у нас есть над чем работать. Хорошо, что Игорь Шестеркин нам очень помогает. Обидно, что его серия прервалась. Но ничего страшного, самое главное - победа.
- Можно сказать, что уже освоились в КХЛ?
- В каких-то моментах освоился, но мне еще предстоит очень много работы. Много нюансов игры, которые приходят с опытом, да и в физическом плане надо прибавлять, - рассказал Рыков в интервью корреспонденту Spb.Sovsport.ru.
Напомним,
СКА победил «Динамо» со счетом 6:2. В составе армейцев по шайбе забросили
Александр Хохлачев, Вячеслав Войнов, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Илья
Каблуков и Вадим Шипачев. У минчан отличились Никита Устиненко и Илья Шинкевич.
Следующий
матч команда Знарка проведет в Петербурге 13 октября против рижского «Динамо».
Минчане 13 октября сыграют в Москве с ЦСКА.
После 20 матчей СКА с 48 очками возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ. «Динамо» с 32 очками после 16 игр опустилось на пятую строчку в Западной конференции.
Егор Рыков в матчах регулярного чемпионата нынешнего сезона провел 16 матчей и набрал 2 (0+2) очка.
Матч
СКА - Динамо Мн - 6:2 (4:0, 1:1, 1:1)
Голы:
Хохлачёв (Белов, Дергачёв), 2:44 (1:0). Войнов (Ковальчук), 8:54 (2:0 - бол.). Гусев (Шипачёв, Хафизуллин), 12:28 (3:0 - бол.). Дадонов (Гусев, Чудинов), 19:17 (4:0). Каблуков (Рыков), 24:10 (5:0). Устиненко (Комаров, Дрозд), 26:03 (5:1). Шинкевич (Степанов, Кулаков), 58:13 (5:2). Шипачёв (Гусев), 59:50 (6:2).
Место и дата
10 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция