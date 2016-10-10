Александр Кузнецов: Я вообще не понимал, чего Жиру от меня хочет. Оказалось – драться

Нападающий «Динамо» Александр Кузнецов – о победе над «Медвешчаком» - 5:1 и своей драке с Александром Жиру.

- Я сперва вообще не понял, чего форвард «Медвешчака» от меня хочет, - признался Кузнецов после матча. – Я по-английски ничего не понимаю, а канадец – по-русски. Он какие-то жесты делают. Говорит что-то, на лице – улыбка… Чего, думаю, пристал? И только потом, когда мы уже на вбрасывание встали, я по его глазам понял – он драться хочет. Ну и кивнул, дал понять, что согласен. Вот так и подрались.

Напомним, Александр Кузнецов забил в этом матче свою первую шайбу за «Динамо». А также заработал пять минут штрафа за драку с Александром Жиру.