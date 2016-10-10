Михаил Карнаухов: Когда вышел против СКА, первые пару минут волновался
Вратарь минского «Динамо» Михаил Карнаухов в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о проигрыше в матче против СКА (2:6).
- Вряд ли представляли себе дебют в КХЛ при счете 0:4.
- Случаются разные моменты, в игре может произойти все что угодно. Просто стараюсь хорошо готовиться к каждому матчу.
- Просто было войти в эту игру?
- Все-таки дебютный матч, первые пару минут волновался. Потом ребята в команде подбодрили. Мы все равно играли до конца на победу.
- Главный тренер и тренер вратарей после матча похвалили за игру?
- С тренером вратарей поговорили о своем, он указал на некоторые ошибки.
- Не говорили вам еще, сыграете против ЦСКА?
- Этот вопрос лучше задать тренеру.
- Ожидали от СКА той игры, какая и получилась: мощный первый период, а потом удержание счета?
- В первом периоде нам чуть-чуть не повезло. СКА - топовая команда, было тяжело.
- Чувствуете доверие Вудкрофта, нравится работать с ним?
- Мне все очень нравится. У нас все профессионалы, великолепный тренерский штаб. Все работают на победу, - рассказал Карнаухов в интервью корреспонденту Spb.Sovsport.ru.
Напомним, СКА победил «Динамо» со счетом 6:2. В составе армейцев по шайбе забросили Александр Хохлачев, Вячеслав Войнов, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Илья Каблуков и Вадим Шипачев. У минчан отличились Никита Устиненко и Илья Шинкевич.
Следующий матч команда Знарка проведет в Петербурге 13 октября против рижского «Динамо». Минчане 13 октября сыграют в Москве с ЦСКА.
После 20 матчей СКА с 48 очками возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ. «Динамо» с 32 очками после 16 игр опустилось на пятую строчку в Западной конференции.
Отметим, матч против СКА стал первым для Карнаухова в КХЛ.
Матч
СКА - Динамо Мн - 6:2 (4:0, 1:1, 1:1)
Голы:
Хохлачёв (Белов, Дергачёв), 2:44 (1:0). Войнов (Ковальчук), 8:54 (2:0 - бол.). Гусев (Шипачёв, Хафизуллин), 12:28 (3:0 - бол.). Дадонов (Гусев, Чудинов), 19:17 (4:0). Каблуков (Рыков), 24:10 (5:0). Устиненко (Комаров, Дрозд), 26:03 (5:1). Шинкевич (Степанов, Кулаков), 58:13 (5:2). Шипачёв (Гусев), 59:50 (6:2).
Место и дата
10 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция