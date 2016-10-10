Михаил Карнаухов: Когда вышел против СКА, первые пару минут волновался

Вратарь минского «Динамо» Михаил Карнаухов в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о проигрыше в матче против СКА (2:6).

- Вряд ли представляли себе дебют в КХЛ при счете 0:4.

- Случаются разные моменты, в игре может произойти все что угодно. Просто стараюсь хорошо готовиться к каждому матчу.

- Просто было войти в эту игру?

- Все-таки дебютный матч, первые пару минут волновался. Потом ребята в команде подбодрили. Мы все равно играли до конца на победу.



- Главный тренер и тренер вратарей после матча похвалили за игру?

- С тренером вратарей поговорили о своем, он указал на некоторые ошибки.

- Не говорили вам еще, сыграете против ЦСКА?

- Этот вопрос лучше задать тренеру.

- Ожидали от СКА той игры, какая и получилась: мощный первый период, а потом удержание счета?

- В первом периоде нам чуть-чуть не повезло. СКА - топовая команда, было тяжело.

- Чувствуете доверие Вудкрофта, нравится работать с ним?

- Мне все очень нравится. У нас все профессионалы, великолепный тренерский штаб. Все работают на победу, - рассказал Карнаухов в интервью корреспонденту Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Динамо» со счетом 6:2. В составе армейцев по шайбе забросили Александр Хохлачев, Вячеслав Войнов, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Илья Каблуков и Вадим Шипачев. У минчан отличились Никита Устиненко и Илья Шинкевич.

Следующий матч команда Знарка проведет в Петербурге 13 октября против рижского «Динамо». Минчане 13 октября сыграют в Москве с ЦСКА.

После 20 матчей СКА с 48 очками возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ. «Динамо» с 32 очками после 16 игр опустилось на пятую строчку в Западной конференции.

Отметим, матч против СКА стал первым для Карнаухова в КХЛ.