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Михаил Карнаухов: Когда вышел против СКА, первые пару минут волновался

Максим Шитиков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Вратарь минского «Динамо» Михаил Карнаухов в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о проигрыше в матче против СКА (2:6).

- Вряд ли представляли себе дебют в КХЛ при счете 0:4.
- Случаются разные моменты, в игре может произойти все что угодно. Просто стараюсь хорошо готовиться к каждому матчу.

- Просто было войти в эту игру?
- Все-таки дебютный матч, первые пару минут волновался. Потом ребята в команде подбодрили. Мы все равно играли до конца на победу.

- Главный тренер и тренер вратарей после матча похвалили за игру?
- С тренером вратарей поговорили о своем, он указал на некоторые ошибки.

- Не говорили вам еще, сыграете против ЦСКА?
- Этот вопрос лучше задать тренеру.

- Ожидали от СКА той игры, какая и получилась: мощный первый период, а потом удержание счета?
- В первом периоде нам чуть-чуть не повезло. СКА - топовая команда, было тяжело.

- Чувствуете доверие Вудкрофта, нравится работать с ним?
- Мне все очень нравится. У нас все профессионалы, великолепный тренерский штаб. Все работают на победу, - рассказал Карнаухов в интервью корреспонденту Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Динамо» со счетом 6:2. В составе армейцев по шайбе забросили Александр Хохлачев, Вячеслав Войнов, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Илья Каблуков и Вадим Шипачев. У минчан отличились Никита Устиненко и Илья Шинкевич.

Следующий матч команда Знарка проведет в Петербурге 13 октября против рижского «Динамо». Минчане 13 октября сыграют в Москве с ЦСКА.

После 20 матчей СКА с 48 очками возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ. «Динамо» с 32 очками после 16 игр опустилось на пятую строчку в Западной конференции.

Отметим, матч против СКА стал первым для Карнаухова в КХЛ.

Матч

СКА - Динамо Мн - 6:2 (4:0, 1:1, 1:1)

Голы:

Хохлачёв (Белов, Дергачёв), 2:44 (1:0). Войнов (Ковальчук), 8:54 (2:0 - бол.). Гусев (Шипачёв, Хафизуллин), 12:28 (3:0 - бол.). Дадонов (Гусев, Чудинов), 19:17 (4:0). Каблуков (Рыков), 24:10 (5:0). Устиненко (Комаров, Дрозд), 26:03 (5:1). Шинкевич (Степанов, Кулаков), 58:13 (5:2). Шипачёв (Гусев), 59:50 (6:2).

Место и дата

10 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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