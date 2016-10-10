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Андрей Миронов: После приема Ларкина я завелся

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Защитник «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал победу над «Медвешчаком» - 5:1.

- Всех болельщиков с победой, - сказал Андрей Миронов в раздевалке. – Хотя недочеты у нас тоже были. Сейчас отдохнем, а завтра обязательно ошибки разберем.

- Потасовки в матчах с «Медвешчаком» неизбежны?
- Они задираются. А мы уступать им тоже не собираемся. Тоже задираемся и даем отпор. Зато игра эмоциональная. Все нормально.

- После того, как Ларкин провел против вас силовой прием, сильно завелись?
- Завелся. Но раз судьи ничего ему не дали, я тоже помолчу. Игровой момент. Но я завелся.

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