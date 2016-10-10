Андрей Миронов: После приема Ларкина я завелся
Защитник «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал победу над «Медвешчаком» - 5:1.
- Всех болельщиков с победой, - сказал Андрей Миронов в раздевалке. – Хотя недочеты у нас тоже были. Сейчас отдохнем, а завтра обязательно ошибки разберем.
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Потасовки в
матчах с «Медвешчаком»
неизбежны?
- Они задираются. А мы уступать им тоже не собираемся. Тоже задираемся и даем отпор. Зато игра эмоциональная. Все нормально.
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После того, как
Ларкин провел
против вас
силовой прием,
сильно завелись?
- Завелся. Но раз судьи ничего ему не дали, я тоже помолчу. Игровой момент. Но я завелся.
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