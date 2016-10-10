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Андрей Степанов: Карнаухов здорово вошел в игру против СКА, действовал уверенно

Максим Шитиков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Нападающий минского «Динамо» Андрей Степанов в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о проигрыше в матче против СКА (2:6).  

- Александр Матерухин как-то сказал, что Крейг Вудкрофт прививает команде философию убийц. Сегодня такими убийцами выглядели игроки СКА, согласны?
- Не буду говорить таких громких слов. Просто армейцы здорово сыграли дома. Мы провалили стартовые десять минут первого периода. У СКА собраны очень хорошие игроки, которые не прощают ошибок. Они реализовали свои моменты, большинство, поэтому первый период сложился для нас не очень.

- А с чем это связываете? За соперником не успевали?
- Будем разбираться. У нас плотный график. Где-то ошиблись, где-то перегорели - много разных причин. Разберемся в своих ошибках и пойдем дальше.

- Карнаухов достойно подменил Скривенса?
- Конечно. Миша - хороший вратарь, он здорово вошел в игру, действовал уверенно. Мы себя тоже чувствовали уверенно. Миша - молодец.

- Наверняка гол в пятиминутном большинстве помог бы команде помечтать о том, чтобы отыграться.
- Мы на это и рассчитывали, просто чуть не повезло. Большинство не пошло, а соперники хорошо сыграли в обороне.

- После такого поражения очень разозлены на себя?
- Это хоккей, никто не любит проигрывать. Мы сделаем правильные выводы, это только начало сложной поездки. Впереди еще три игры.

- На матч с ЦСКА выйдете по-хорошему злыми, не так ли?
- Конечно, как всегда, - рассказал Степанов в интервью корреспонденту Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Динамо» со счетом 6:2. В составе армейцев по шайбе забросили Александр Хохлачев, Вячеслав Войнов, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Илья Каблуков и Вадим Шипачев. У минчан отличились Никита Устиненко и Илья Шинкевич. 

Следующий матч команда Знарка проведет в Петербурге 13 октября против рижского «Динамо». Минчане 13 октября сыграют в Москве с ЦСКА. 

После 20 матчей СКА с 48 очками возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ. «Динамо» с 32 очками после 16 игр опустилось на пятую строчку в Западной конференции. 

Степанов в нынешнем чемпионате провел 12 игр и набрал 6 (5+1) очков. 

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