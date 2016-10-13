Янне Яласваара: Прошу КХЛ сократить срок дисквалификации

Защитник ХК «Куньлунь» Янне Яласваара обратился к КХЛ с просьбой сократить ему срок дисквалификации.

- Как капитан «Куньлуня» я хочу служить хорошим примером для партнеров, показывать, как усердно и честно нужно играть, с каким уважением относиться к игре. Да, иногда я даю волю эмоциям, но убежден, что это неотъемлемая часть хоккея. Уверен, что пять матчей – это слишком жесткое наказание, прошу КХЛ сократить срок дисквалификации, - цитирует Яласваара «Р-Спорт».

Напомним, что КХЛ дисквалифицировала защитника ХК «Куньлунь Ред Стар» Янне Яласваара на пять игр и подвергла денежному штрафу.

11 октября китайский клуб встречался с «Ладой». А одной из острых контратак тольятинец Никита Филатов рванул к воротам гостей. В чужой зоне россиянина взяли «в коробочку». Главный арбитр сразу поднял руку, усмотрев удар в голову Филатова со стороны Юйэня.

Игра была остановлена. Но после свистка, Яласваара, прокатившийся вместе с шайбой за ворота в сердцах метнул шайбой в главного арбитра! И попал ему в верхнюю часть бедра.