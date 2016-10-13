В матче OHL фанат перелез через стекло и выбежал на лед (видео)

Якупов и Гальченюк сыграют за «Сарнию» в плей-офф ОХЛ Нападающие Наиль Якупов и Алекс Галченюк сыграют за «Сарнию Стинг» в первом раунде плей-офф ОХЛ

Алексей Дементьев: Хохлачев в понедельник прилетает в Москву В пятницу, 23 марта, гостем видеоконференции «Час хоккея» на портале SOVSPORT.RU стал известный агент и комментатор Алексей Дементьев.

Один из главных претендентов на выбор под общим первым номером на драфте НХЛ 2012-го года Наиль Якупов получил серьезную травму в очередном матче хоккейной лиги Онтарио(ОХЛ)

Главный претендент на первый номер драфта НХЛ Якупов получил травму головы [ВИДЕО] Один из главных претендентов на выбор под общим первым номером на драфте НХЛ 2012-го года Наиль Якупов получил серьезную травму в очередном матче хоккейной лиги Онтарио(ОХЛ)