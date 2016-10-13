В матче OHL фанат перелез через стекло и выбежал на лед (видео)
Во время встречи хоккейной лиги Онтарио «Миссиссога Стилхедс» -»Гелф Шторм» один из поклонников хоккея выбежал на лед.
В середине второго периода матча OHL между клубами «Миссиссога Стилхедс» и «Гелф Шторм» при счете 2:7 в пользу «Стилхедс» один из болельщиков перелез через заградительное стекло выбежал на лед.
Напомним, что матч «Миссиссога Стилхедс» -»Гелф Шторм» завершился крупной победой хозяев со счетом 11:3.
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