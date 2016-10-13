Александр Жирков: Родионов распоряжается всем спортивным бюджетом

Андрей Червиченко: Пока еще рано говорить, что у Карреры ничего не получилось в «Спартаке»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что на данный момент рано оценивать работу наставника красно-белых Массимо Карреры.