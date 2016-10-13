Александр Жирков: Родионов распоряжается всем спортивным бюджетом
Член совета директоров «Спартака» Александр Жирков на пресс-конференции в Тарасовке объяснил, как устроена система управления клубом.
– В прошлом году Леонид Федун сказал, что передает все
бразды правления клубом профессионалам. Насколько можно понять, они и сейчас
работают. Но все же непонятно – кто в «Спартаке» сейчас главный?
– Леонид Арнольдович Федун – председатель совета директоров. Здесь сидят еще два члена совета директоров – Наиль Измайлов и ваш покорный слуга. Все ключевые решение принимаются на совете директоров. За исполнение отвечают Сергей Родионов – это спорт, и Измайлов – это коммерция и поддержка. А кто главный... Вот я вас спрошу: кто главный в нашей стране? Президент. Но это же не значит, что он принимает все решения по всей России. Главный по спорту – Сергей Родионов. Он распоряжается всем бюджетом в этой части, в том числе и трансферным. Точки контроля я уже вам обозначил – это совет директоров.