Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Металлург0 : 1Барыс
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Минск
Баскетбол  Галатасарай- : -ЦСКА
Хоккей  Спартак- : -Металлург Нк
Хоккей  СКА- : -Динамо Рига
Баскетбол  Милан- : -Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Жирков: Родионов распоряжается всем спортивным бюджетом

Дмитрий Гирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Член совета директоров «Спартака» Александр Жирков на пресс-конференции в Тарасовке объяснил, как устроена система управления клубом.

– В прошлом году Леонид Федун сказал, что передает все бразды правления клубом профессионалам. Насколько можно понять, они и сейчас работают. Но все же непонятно – кто в «Спартаке» сейчас главный?
– Леонид Арнольдович Федун – председатель совета директоров. Здесь сидят еще два члена совета директоров – Наиль Измайлов и ваш покорный слуга. Все ключевые решение принимаются на совете директоров. За исполнение отвечают Сергей Родионов – это спорт, и Измайлов – это коммерция и поддержка. А кто главный... Вот я вас спрошу: кто главный в нашей стране? Президент. Но это же не значит, что он принимает все решения по всей России. Главный по спорту – Сергей Родионов. Он распоряжается всем бюджетом в этой части, в том числе и трансферным. Точки контроля я уже вам обозначил – это совет директоров.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Жирков: Задача «Спартака» - быть в медаляхЧлен совета директоров «Спартака» Александр Жирков на пресс-конференции в Тарасовке заявил, что задача, поставленная перед командой, осталась прежней.Наиль Измайлов: УЕФА не может арестовать счета «Спартака», они находятся в РоссииВице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов прокомментировал ситуацию с возможным арестом счетов московского клуба.Сергей Родионов: Я в курсе всей селекционной работыГенеральный директор «Спартака» Сергей Родионов на пресс-конференции в Тарасовке сказал, что де-факто выполняет функции спортивного директора после ухода Дмитрия Попова.Сергей Родионов: Я в курсе всей селекционной работыГенеральный директор «Спартака» Сергей Родионов на пресс-конференции в Тарасовке сказал, что де-факто выполняет функции спортивного директора после ухода Дмитрия Попова.Александр Жирков: План зимней трансферной кампании будет утвержден в декабреЧлен совета директоров «Спартака» Александр Жирков на пресс-конференции в Тарасовке рассказал о зимнем трансферном плане клуба.Сергей Родионов: Мы ведем работу на трансферном рынкеГенеральный директор «Спартака» Сергей Родионов на пресс-конференции в Тарасовке сказал, что зимой команда будет стараться усилиться.Александр Жирков: Кредит доверия к Каррере велик, он абсолютныйЧлен совета директоров «Спартака» Александр Жирков на пресс-конференции в Тарасовке сказал, что кредит доверия к главному тренеру Массимо Каррере – абсолютный.Сергей Родионов: Почему не пригласить иностранного арбитра на один матч?Генеральный директор «Спартака» на пресс-конференции в Тарасовке сказал, что на важные матчи можно попробовать в качестве эксперимента пригласить иностранного арбитра.Тимофей Калачев: После смены тренера «Спартак» стал хорошо выглядетьПолузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился своим мнением по поводу грядущего матча РФПЛ против «Спартака».Массимо Каррера: Общаюсь с Федуном по телефонуГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера на пресс-конференции в Тарасовке сказал, что у него хороший контакт с владельцем клуба Леонидом Федуном.Массимо Каррера: Не слышал о «Ростове» до приезда в РоссиюГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера на пресс-конференции в Тарасовке признал, что до приезда в Россию почти ничего не слышал о «Ростове» и Курбане Бердыеве.Промес не сыграет с «Ростовом»Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на пресс-конференции в Тарасовке сказал, что нападающий команды Квинси Промес не сыграет с «Ростовом» из-за травмы.Андрей Червиченко: Пока еще рано говорить, что у Карреры ничего не получилось в «Спартаке»Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что на данный момент рано оценивать работу наставника красно-белых Массимо Карреры.Валерий Карпин: Если Промес не сыграет с «Ростовом», у «Спартака» не будет лучшего футболиста на полеБывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин высказался о том, как повлияет на игре команды в матче с «Ростовом» возможное отсутствие форварда Квинси Промеса.Промес пропустил тренировку «Спартака»Нападающий «Спартака» Квинси Промес не принимал участие в сегодняшней тренировке «Спартака».Георгий Черданцев: Промес – не суперзвезда и в выдающегося игрока не вырастетКомментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил игру полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.Тимофей Калачев: «Спартак» будет агрессивен, но нас этим не испугатьТимофей Калачев: «Спартак» будет агрессивен, но нас этим не испугатьЛидер «Ростова» Тимофей Калачев накануне важнейшего матча против лидера РФПЛ дал интервью «Советскому спорту».Ари раскрыл причину ухода из «Спартака»Нападающий «Краснодара» Ари вспомнил о времени, проведенном в московском «Спартаке».Дмитрий Кириченко: «Спартак» достаточно хорошо знает нас, а мы – его, вряд ли кто-то удивиТренер «Ростова» Дмитрий Кириченко в преддверии матча со «Спартаком» поделился своими ожиданиями.Ивелин Попов: Матч с «Ростовом» будет очень сложным, но нужно выигрыватьПолузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал о подготовке команды к матчу 10-го тура чемпионата России против «Ростова».

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Сергей Родионов
Сергей Родионоввсе новости

Cпецпредложение