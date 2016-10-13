Киберспорт в США по популярности сравнялся с бейсболом и хоккеем

Аналитическое агентство Newzoo обнародовала результаты исследований киберспортивной аудитории США.



По данным аналитиков, 76% любителей киберспорта стали уделять киберспортивным матчам больше времени, так как стали меньше следить за классическими видами спорта.





Также среди мужчины в возрасте 21-35 лет, киберспорт является столь же популярным, как бейсбол и хоккей. Шесть миллионов поклонников киберспорта в США не смотрят бейсбол, хоккей, баскетбол и американский футбол.



Newzoo — ведущая мировая компания, которая занимается маркетинговыми исследованиями рынка игр и тенденциями, которые в нём наблюдаются, финансовой аналитикой, прогнозированием доходов и изучением поведения потребителей, а также предоставляет решения, связанные с моделированием данных, и услуги прогностической аналитики.



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