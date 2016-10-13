«Байкал-Энергия» стартовал с победы на Кубке мира
В шведском Сандвикене начался Кубок мира, самый престижный клубный турнир в хоккее с мячом.
Первой из квартета российских клубов («Енисей», «Динамо-Москва», «Байкал-Энергия»
«Байкал-Энергия» (Иркутск, Россия) - «Ботния» (Хельсинки, Финляндия) - 12:2 (6:0)
«Байкал-Энергия»
«Ботния»: Тервонен - К. Шрек, Хейнонен, Исландер, Херранен, Ю. Шрек, Хирвонен, Хуовила, Юханссон, Маямяки, Паллассало, Сакко, Карппинен, Мяяттяля, Эронен.
Штрафное время: 6 - 12.
Голы: А. Егорычев (Насонов), 5 (1:0). Насонов (Логинов), 7 - с углового (2:0). Дубовик (Логинов), 9 (3:0). Красиков (Логинов), 21 (4:0). А. Егорычев, 25 (5:0). Безносов (Насонов), 27 (6:0). Ширяев (Насонов), 33 (7:0). Дубовик (Гавриленко), 36 (8:0). Мяяттяля (Хирвонен), 38 (8:1). Насонов (Гавриленко), 45 (9:1). А. Егорычев (Логинов), 47 (10:1). Безносов (Грачёв), 49 (11:1). Маямяки (Хирвонен), 54 (11:2). Е. Егорычев (Грачёв), 55 (12:2).