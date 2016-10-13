«Байкал-Энергия» стартовал с победы на Кубке мира

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Вот та молодая шпана! «Енисей», победив в финале «Байкал-Энергию» (5:1), третий год подряд стал лучшей командой России.

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В Хабаровске был хороший день Решающей в полуфинальной серии «СКА-Нефтяника» и «Байкал-Энергии» противостоянии хабаровского и иркутского клубов станет пятая игра.

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Хабаровску помешала иркутская аура 135 минут штрафа, красная карточка и подозрение на перелом руки – так старался «СКА-Нефтяник» не пустить в финал «Байкал-Энергию».

«Байкал-Энергия» переиграл «СКА-Нефтяник» И второй матч полуфинальной серии между «Байкал-Энергией» и «СКА-Нефтяником» завершился победой хозяев. Два гола у победителей (оба – с пенальти) забил Илья Грачев