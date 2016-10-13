Талисман шведского чемпионата мира нарисовали в Красногорске

Оргкомитет XXXVII чемпионата мира по хоккею с мячом, который в январе стартует в Швеции, объявил итоги конкурса по выбору талисмана турнира.

Напомним, конкурс был объявлен весной: иллюстраторам и всем любителям хоккея с мячом предлагалось прислать свои предложения и варианты. По сообщениям организаторов, они получили множество писем, среди которых главным героем предлагалось (и что неудивительно!) выбрать лося, но самым очаровательным единодушно была признана работа россиянки Яны Романовой.

Интересно, что победительница — супруга экс-защитника «Зоркого» Тихона Романова. В 2014 году Яна окончила Московский государственный университет дизайна и технологий, а рисует уже около 10 лет.

Таким образом, героем чемпионата мира в Сандвикене станет милый лосенок в традиционной для Швеции желто-синей форме, но с «русскими корнями».