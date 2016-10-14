«СКА-Нефтяник» уступил «Вилле»
Свой второй матч на Кубке мира хабаровский «СКА-Нефтяник» проиграл шведской «Вилле» (4:5).
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Свой второй матч на Кубке мира хабаровский «СКА-Нефтяник» проиграл шведской «Вилле» (4:5).
Теперь,
чтобы выйти
в плей-офф из
группы С дальневосточника