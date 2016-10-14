Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Баскетбол  УНИКС63 : 69Барселона
Футбол  ЦСКА1 : 0Уфа
Баскетбол  Панатинаикос37 : 30Жальгирис
Хоккей  Локомотив2 : 1Медвешчак
Футбол  Тулуза3 : 1Монако
Футбол  Боруссия0 : 0Герта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«СКА-Нефтяник» уступил «Вилле»

Игорь Зетилов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Свой второй матч на Кубке мира хабаровский «СКА-Нефтяник» проиграл шведской «Вилле» (4:5).

Теперь, чтобы выйти в плей-офф из группы С дальневосточникам необходимо побеждать шведский «Венерсборг», за который выступают сразу три игрока сборной России - Сергей Ломанов, Никита Иванов и Павел Булатов. Матч начнется в субботу в 16.45 по московскому времени.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«СКА-Нефтяник» разгромил «Стабек» на Кубке мираХабаровский клуб начал выступление на Кубке мира по хоккею с мячом с крупной победы над чемпионом Норвегии (14:0).Шведы считают фаворитами Кубка мира хозяев, «Енисей» и «СКА-Нефтяник»Наставники шведских клубов назвали фаворитов стартовавшего в Сандвикене Кубка мира.«СКА-Нефтяник» и «Бруберг» разошлись миромХабаровский «СКА-Нефтяник», готовящийся к старту Кубка мира на шведском сборе, сыграл товарищеский матч против «Бруберга».Квартет в поход собралсяКвартет в поход собрался13 октября 2016 года в шведском Сандвикене стартует Кубок мира, самый престижный клубный турнир в хоккее с мячом.Федерация отменила серию за третье место в чемпионате России, вручив бронзовые медали двум командамФедерация хоккея с мячом России приняла решение отменить серию за бронзовые медали национального первенства, в которой должны были сыграть «Динамо-Москва» и «СКА-Нефтяник».«Байкал-Энергия» стал вторым финалистом чемпионата РоссииВ пятом матче полуфинальной серии иркутяне на своем льду переиграли хабаровский «СКА-Нефтяник» (4:1) и вышел в финал чемпионата России.В Хабаровске был хороший деньВ Хабаровске был хороший деньРешающей в полуфинальной серии «СКА-Нефтяника» и «Байкал-Энергии» противостоянии хабаровского и иркутского клубов станет пятая игра.«СКА-Нефтяник» обыграл «Байкал-Энергию»Переиграв «Байкал-Энергию» (5:3), хабаровский «СКА-Нефтяник» сравнял счет (2:2) в полуфинальной серии до трех побед.Хабаровск выиграл у Иркутска и сократил счет в серииХабаровск выиграл у Иркутска и сократил счет в серииПолуфинальные серии чемпионата России проводятся до трех побед.Хабаровску помешала иркутская аураХабаровску помешала иркутская аура135 минут штрафа, красная карточка и подозрение на перелом руки – так старался «СКА-Нефтяник» не пустить в финал «Байкал-Энергию».«Байкал-Энергия» переиграл «СКА-Нефтяник»И второй матч полуфинальной серии между «Байкал-Энергией» и «СКА-Нефтяником» завершился победой хозяев. Два гола у победителей (оба – с пенальти) забил Илья Грачев«Енисей» и «Байкал-Энергия» выиграли первые матчи полуфинальных серийВ Красноярске и Иркутске гостили «Динамо-Москва» и «СКА-Нефтяник».«СКА-Нефятник» обыграл «Байкал-Энергию»После победного для России ЧМ-2016 возобновился чемпионат страны. В центральном матче очередного тура хабаровский «СКА-Нефтяник» разгромил конкурента в борьбе за медали иркутскую «Байкал-Энергию» 11:5.Проверку Москвой Хабаровск выдержалПроверку Москвой Хабаровск выдержал«СКА-Нефтяник» переиграл в гостях московское «Динамо» и вышел на чистое второе место в турнирной таблице.Алмазная огранка победыАлмазная огранка победыДействующий чемпион России «Енисей» обыграл одного из самых принципиальных соперников.В лидерах - «Байкал-Энергия» и «СКА-Нефтяник»В лидерах - «Байкал-Энергия» и «СКА-Нефтяник»В среду состоялся второй тур чемпионата России, сообщает корреспондент Sovsport.ru Игорь ЗЕТИЛОВ. В нем доминировали гости, одержавшие две победы.Заслужил, Иркутск, выстрадал!Заслужил, Иркутск, выстрадал!Разгромив в финальном матче хабаровский «СКА-Нефтяник» (10:4), иркутская «Байкал-Энергия» впервые в своей истории завоевала Кубок России.«СКА-Нефтяник» и «Водник» вышли в полуфинал Кубка РоссииВ Ульяновске на предварительном этапе Кубка страны завершили спор команды группы А.«СКА-Нефтяник» подписал контракт с чемпионом мира БондаренкоХабаровский «СКА-Нефтяник» подписал контракт с двукратным чемпионом мира, игроком сборной России Артемом Бондаренко, сообщает официальный сайт клуба.«Байкал-Энергия» стал бронзовым призером чемпионата РоссииПереиграв в ответном матче бронзовой серии хабаровский «СКА-Нефтяник» (6:2), «Байкал-Энергия» завоевал бронзовые медали ЧР-2015.

Cпецпредложение