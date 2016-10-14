«Витязь» выиграл у «Слована»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и «Слованом» завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Витязя».
В составе победителей отличились Миро Аалтонен, Алексей Копейкин и Алексей
Макеев. У «Слована» голы в активе Джеффа Таффе и Андрея Месароша. «Витязь» набрал 31 очко и
по-прежнему находится в восьмерке сильнейших на Западе. У «Слована» 24 очка и
11-е место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
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