Сергей Хусаинов: Фол Кудряшова – это прямая красная карточка

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов – о главном судейском моменте первого тайма «Спартак» - «Ростов».

- Фол Кудряшова – это прямая красная карточка, потому что идет грубая атака соперника, - говорит Хусаинов.

- Но нога Кудряшова все-таки не на уровне головы была.

- Контакт был неигровый, Кудряшов не в мяч играл. И здесь не принимается, что не видел, не туда смотрел. Для того и выходишь на поле, чтобы все видит и с уважением относится к сопернику.

- А что делать с тем, что Кудряшов смотрел на мяч?

- Он смотрел на мяч, да. Но мне вспоминается его фол в игре с «Аяксом» дома в Лиге чемпионов. И он привез в концовке пенальти, когда счет уже был крупным, и ничего не требовало так грубо атаковать игрока голландцев сзади, двумя ногами. Обидно, досадно, но и ту, и эту ситуацию арбитрам нельзя пропускать.

- Мог ли арбитр ограничиться желтой карточкой?

- Если была бы показана желтая карточка, сразу бы начались разговоры. Все-таки желтая – это если не было грубости. Да, может, Кудряшов не хотел так сыграть, но, увы, правила есть правила. Выходя на поле, ты должен следить не только за мячом, но и за соперником, за ситуацией в эпизоде в целом.

- Были ли еще спорные моменты в первом тайме?

- Калачев должен был получать желтую карточку. Момент показательный. Игрок «Ростова» умышленно фолил и хватал Фернандо за шею. Разворачивал спартаковца. Но судья простил. Кстати, несколькими минутами ранее он совершенно справедливо показал тому же Фернандо желтую карточку за фол на Гацкане.