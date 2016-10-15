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Сергей Хусаинов: Фол Кудряшова – это прямая красная карточка

Артем Терентьев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов – о главном судейском моменте первого тайма «Спартак» - «Ростов».

- Фол Кудряшова – это прямая красная карточка, потому что идет грубая атака соперника, - говорит Хусаинов.

- Но нога Кудряшова все-таки не на уровне головы была.
- Контакт был неигровый, Кудряшов не в мяч играл. И здесь не принимается, что не видел, не туда смотрел. Для того и выходишь на поле, чтобы все видит и с уважением относится к сопернику.

- А что делать с тем, что Кудряшов смотрел на мяч?
- Он смотрел на мяч, да. Но мне вспоминается его фол в игре с «Аяксом» дома в Лиге чемпионов. И он привез в концовке пенальти, когда счет уже был крупным, и ничего не требовало так грубо атаковать игрока голландцев сзади, двумя ногами. Обидно, досадно, но и ту, и эту ситуацию арбитрам нельзя пропускать.

- Мог ли арбитр ограничиться желтой карточкой?
- Если была бы показана желтая карточка, сразу бы начались разговоры. Все-таки желтая – это если не было грубости. Да, может, Кудряшов не хотел так сыграть, но, увы, правила есть правила. Выходя на поле, ты должен следить не только за мячом, но и за соперником, за ситуацией в эпизоде в целом.

- Были ли еще спорные моменты в первом тайме?
- Калачев должен был получать желтую карточку. Момент показательный. Игрок «Ростова» умышленно фолил и хватал Фернандо за шею. Разворачивал спартаковца. Но судья простил. Кстати, несколькими минутами ранее он совершенно справедливо показал тому же Фернандо желтую карточку за фол на Гацкане.

Матч

Спартак - Ростов - 1:0 (0:0)

Голы

Глушаков 53 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)

Предупреждения:

Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90

Удаления:

нет - Кудряшов, 45; Навас, 74

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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