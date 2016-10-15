Сергей Хусаинов: Фол Кудряшова – это прямая красная карточка
Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов – о главном судейском моменте первого тайма «Спартак» - «Ростов».
- Фол Кудряшова – это прямая красная карточка, потому что идет грубая атака соперника, - говорит Хусаинов.
- Но нога Кудряшова все-таки не на уровне головы была.
- Контакт был неигровый, Кудряшов не в мяч играл. И здесь не принимается, что не видел, не туда смотрел. Для того и выходишь на поле, чтобы все видит и с уважением относится к сопернику.
- А что делать с тем, что Кудряшов смотрел на мяч?
- Он смотрел на мяч, да. Но мне вспоминается его фол в игре с «Аяксом» дома в Лиге чемпионов. И он привез в концовке пенальти, когда счет уже был крупным, и ничего не требовало так грубо атаковать игрока голландцев сзади, двумя ногами. Обидно, досадно, но и ту, и эту ситуацию арбитрам нельзя пропускать.
- Мог ли арбитр ограничиться желтой карточкой?
- Если была бы показана желтая карточка, сразу бы начались разговоры. Все-таки желтая – это если не было грубости. Да, может, Кудряшов не хотел так сыграть, но, увы, правила есть правила. Выходя на поле, ты должен следить не только за мячом, но и за соперником, за ситуацией в эпизоде в целом.
- Были ли еще спорные моменты в первом тайме?
- Калачев должен был получать желтую карточку. Момент показательный. Игрок «Ростова» умышленно фолил и хватал Фернандо за шею. Разворачивал спартаковца. Но судья простил. Кстати, несколькими минутами ранее он совершенно справедливо показал тому же Фернандо желтую карточку за фол на Гацкане.
Матч
Голы
Глушаков 53 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)
Предупреждения:
Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90
Удаления:
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция