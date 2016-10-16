Поль Погба: Ибрагимович для меня - как старший брат

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о своей дружбе с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

- Златан для меня - как старший брат. У него менталитет победителя, он является великим игроком. И он очень важен для «Манчестер Юнайтед».



Что касается моей адаптации в команде, это займет еще некоторое время. Сумма моего трансфера? Не испытываю никакого давления в связи с этим. Самое главное – это команда и ее достижения. Я выигрываю вместе с командой и проигрываю с командой, - заявил Погба в эфире программы Telefoot.

Напомним, Поль Погба и Златан Ибргаимович стали игроками «МЮ» минувшим летом. Швед подписал однолетний контракт с клубом на правах свободного агента, а француз был куплен у «Ювентуса» за 105 миллионов евро, что сделало его самым дорогим футболистом в истории.

Погба принял участие в шести матчах АПЛ текущего сезона и забил один мяч.

