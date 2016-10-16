«СКА-Нефтяник» в полуфинале КМ уступил «Вилле»

Матч завершился со счетом 6:3 в пользу шведского клуба, который в финале Кубка мира сыграет с «Вестеросом». Матч начнется в 15.00 по московскому времени.

Ночью хабаровчане в прекрасном стиле переиграли обладателя Кубка мира-2015 «Енисей» (5:1). Что случилось с игроками за эту ночь, никто не знает. Наверное, все-таки расплескали много эмоций в игре с «Енисеем». В первом полуфинальном тайме у российского клуба движения не было совсем. «Вилла» с удовольствием отгрузила пару мячей и могла забить еще. «Да, мы понимали, что войдем в игру позже соперника, - отметил наставник «СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев. – Хотелось пройти этот отрезок с наименьшими потерями».

«Мы приехали с игры в 4 часа ночи, многие не смогли сразу заснуть, - сказал нападающий Павел Рязанцев. – Разговаривал с ребятами: кто-то спал три часа, кто-то час. Не хочу оправдываться, но это, конечно, сказалось на работоспособност и».

Волшебные слова в перерыве наставника Михаила Юрьева вернули «СКА-Нефтяник» к жизни. Погоню возглавили Шардаков и Ишкельдин. Первый сократил разрыв в счете, а второй заработал пенальти (2:2). «Вилла» тут же огрызнулась (2:3), и пошла веселый хоккей без середины поля. В одном из моментов мяч хабаровчане почти затолкали мяч в ворота, но пропустили контратаку по правому флангу (2:4). В компенсированное время команды лишь обменялись голами: на наш один шведы ответили двумя.