Мирча Луческу: Шестую игру нас судят московские бригады
После победы над «Уралом» главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился своими впечатлениями от матча.
- Очень важные три очка. Играли против хорошей команды. Если в первом тайме мы имели преимущество, то во второй половине игры «Урал» играл очень хорошо. Мы тщательно изучали их игру, они часто доставляют мяч в штрафную площадь и там навязывают борьбу. У нас были моменты и во втором тайме, в частности, у Дзюбы, счет мог бы быть больше. Мне непонятно, почему шестую игру в чемпионате у нас судят московские судьи. Это было и в украинском чемпионате, где наши матчи судили киевские судьи. Сегодня Павлюченко ударил нашего игрока по ногам, вчера Кудряшова удалили, хотя он даже не видел соперника. У судей должно быть одно направление, и принимать решение они должны в зависимости от того, как они увидели эпизод. Хотелось бы еще раз похвалить соперника, они действовали сегодня во втором тайме лучше, чем все наши предыдущие соперники.
Матч
Голы
Шатов 22 (0:1). Юсупов 89 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Кулаков, Панков, Фонтанелло (Динга, 79), Данцев, Фидлер, Емельянов (Жуков, 76), Подоксёнов, Чантурия (Ставпец, 56), Павлюченко, Лунгу
Зенит: Лодыгин, Ломбертс, Анюков, Нету, Кришито, Витсель, Хави Гарсия (Маурисио, 87), Жулиано (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 75), Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Павлюченко, 55 - Дзюба, 55; Нету, 69
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
16 октября 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция