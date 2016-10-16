Мирча Луческу: Шестую игру нас судят московские бригады

После победы над «Уралом» главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился своими впечатлениями от матча.

- Очень важные три очка. Играли против хорошей команды. Если в первом тайме мы имели преимущество, то во второй половине игры «Урал» играл очень хорошо. Мы тщательно изучали их игру, они часто доставляют мяч в штрафную площадь и там навязывают борьбу. У нас были моменты и во втором тайме, в частности, у Дзюбы, счет мог бы быть больше. Мне непонятно, почему шестую игру в чемпионате у нас судят московские судьи. Это было и в украинском чемпионате, где наши матчи судили киевские судьи. Сегодня Павлюченко ударил нашего игрока по ногам, вчера Кудряшова удалили, хотя он даже не видел соперника. У судей должно быть одно направление, и принимать решение они должны в зависимости от того, как они увидели эпизод. Хотелось бы еще раз похвалить соперника, они действовали сегодня во втором тайме лучше, чем все наши предыдущие соперники.