Максим Афиногенов: Когда даешь забивать такой команде, как СКА, тяжело вернуться в игру

Нападающий «Витязя» Максим Афиногенов поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:5).

- Есть ошибки, будем работать над этим. Посмотрим видео, разберем все. Когда даешь забивать такой команде, тяжело вернуться в игру. Нужно меньше ошибаться, тогда будет положительный результат.

- В прошлом матче «Витязь» установил рекорд – восемь домашних побед подряд. Знали об этом?

- Не знал. Приятно, что хорошо играем дома, но на выезде тоже надо набирать очки. У нас только одна победа за весь сезон.

- Психологически тяжело было после первого периода?

- Нет, просто надо играть до конца. Есть такие моменты, над которыми нужно работать.

- Что изменилось с приходом нового тренерского штаба? Есть уверенность, что в этом году попадете в плей-офф?

- Не хочу говорить о том, попадем или нет. Мы просто занимаемся, совершенствуем свою игру с каждым матчем. Все задумки тренера пытаемся перенести в игру, - передает слова Афиногенова корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Витязь» со счетом 5:1. В составе армейцев дубль оформил Ярно Коскиранта, по шайбе забросили Илья Ковальчук и Сергей Плотников, у «Витязя» отличился Алексей Макеев.

Следующий матч команда Знарка проведет в Новосибирске 18 октября против «Сибири», подмосковный клуб в тот же день сыграет в Ханты-Мансийске с «Югрой».

После 22 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 54 очка, команда Валерия Белова, проведя на две игры меньше, занимает восьмую строчку с 31 очком.