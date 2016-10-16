Максим Афиногенов: Когда даешь забивать такой команде, как СКА, тяжело вернуться в игру
Нападающий «Витязя» Максим Афиногенов поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:5).
- Есть ошибки, будем работать над этим. Посмотрим видео, разберем все. Когда даешь забивать такой команде, тяжело вернуться в игру. Нужно меньше ошибаться, тогда будет положительный результат.
- В прошлом матче «Витязь» установил рекорд – восемь домашних побед подряд. Знали об этом?
- Не знал. Приятно, что хорошо играем дома, но на выезде тоже надо набирать очки. У нас только одна победа за весь сезон.
- Психологически тяжело было после первого периода?
- Нет, просто надо играть до конца. Есть такие моменты, над которыми нужно работать.
- Что изменилось с приходом нового тренерского штаба? Есть уверенность, что в этом году попадете в плей-офф?
- Не хочу говорить о том, попадем или нет. Мы просто занимаемся, совершенствуем свою игру с каждым матчем. Все задумки тренера пытаемся перенести в игру, - передает слова Афиногенова корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним,
СКА победил «Витязь» со счетом 5:1. В составе армейцев дубль оформил Ярно Коскиранта, по шайбе забросили Илья
Ковальчук и Сергей Плотников, у «Витязя» отличился Алексей Макеев.
Следующий
матч команда Знарка проведет в Новосибирске 18 октября против «Сибири», подмосковный
клуб в тот же день сыграет в Ханты-Мансийске с «Югрой».
После 22 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 54 очка, команда Валерия Белова, проведя на две игры меньше, занимает восьмую строчку с 31 очком.
Матч
СКА - Витязь - 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Голы:
Ковальчук (Войнов, Дацюк), 0:11 (1:0). Коскиранта (Мозес), 17:02 (2:0). Плотников (Ковальчук, Дацюк), 18:03 (3:0). Макеев (Афиногенов, Семёнов), 26:49 (3:1). Коскиранта (Мозес, Дергачёв), 37:56 (4:1). Ковальчук (Войнов), 43:45 (5:1).
Место и дата
16 октября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция