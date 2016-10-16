Игорь Сапрыкин: В матче против СКА могли что-то сделать при счете 1:3, но после четвертой шайбы ребята приуныли
Голкипер «Витязя» Игорь Сапрыкин в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:5).
- Когда узнали, что сыграете против СКА?
- Позавчера.
- Как отреагировали на это?
- Спокойно. Даже был рад, что наконец сыграю.
- Харри Сятери не травмирован, просто ротация?
- Да, ему дали отдохнуть.
- Почему так быстро пропустили в первом периоде?
- Надо разобрать эпизод, все бывает в хоккее.
- После первого периода тяжело психологически было?
- Да не особо, надо всегда себя настраивать на хорошее. Пропустил три – ну, и что расстраиваться, надо дальше играть, не киснуть. Могли что-то сделать при счете 1:3, но пропустили четвертую шайбу и ребята приуныли, - рассказал Сапрыкин в интервью корреспонденту Spb.Sovsport.ru.
Напомним, СКА победил «Витязь» со счетом 5:1. В составе армейцев дубль оформил Ярно Коскиранта, по шайбе забросили Илья Ковальчук и Сергей Плотников, у «Витязя» отличился Алексей Макеев.
Следующий матч команда Знарка проведет в Новосибирске 18 октября против «Сибири», подмосковный клуб в тот же день сыграет в Ханты-Мансийске с «Югрой».
После 22 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 54 очка, команда Валерия Белова, проведя на две игры меньше, занимает восьмую строчку с 31 очком.
Матч
СКА - Витязь - 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Голы:
Ковальчук (Войнов, Дацюк), 0:11 (1:0). Коскиранта (Мозес), 17:02 (2:0). Плотников (Ковальчук, Дацюк), 18:03 (3:0). Макеев (Афиногенов, Семёнов), 26:49 (3:1). Коскиранта (Мозес, Дергачёв), 37:56 (4:1). Ковальчук (Войнов), 43:45 (5:1).
Место и дата
16 октября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция