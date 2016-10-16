Игорь Сапрыкин: В матче против СКА могли что-то сделать при счете 1:3, но после четвертой шайбы ребята приуныли

Голкипер «Витязя» Игорь Сапрыкин в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:5).

- Когда узнали, что сыграете против СКА?

- Позавчера.

- Как отреагировали на это?

- Спокойно. Даже был рад, что наконец сыграю.

- Харри Сятери не травмирован, просто ротация?

- Да, ему дали отдохнуть.

- Почему так быстро пропустили в первом периоде?

- Надо разобрать эпизод, все бывает в хоккее.

- После первого периода тяжело психологически было?

- Да не особо, надо всегда себя настраивать на хорошее. Пропустил три – ну, и что расстраиваться, надо дальше играть, не киснуть. Могли что-то сделать при счете 1:3, но пропустили четвертую шайбу и ребята приуныли, - рассказал Сапрыкин в интервью корреспонденту Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Витязь» со счетом 5:1. В составе армейцев дубль оформил Ярно Коскиранта, по шайбе забросили Илья Ковальчук и Сергей Плотников, у «Витязя» отличился Алексей Макеев.

Следующий матч команда Знарка проведет в Новосибирске 18 октября против «Сибири», подмосковный клуб в тот же день сыграет в Ханты-Мансийске с «Югрой».

После 22 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 54 очка, команда Валерия Белова, проведя на две игры меньше, занимает восьмую строчку с 31 очком.