Войтека Вольски выписали из реанимации

Как стало известно «Советскому спорту», состояние форварда «Магнитки» Войтека Вольски постепенно улучшается.

В воскресенье выяснилось, что форварда уже перевели из реанимационного отделения в хирургию. Он продолжает лечение в больнице Магнитогорска.

Ранее врачи определили у Войтека Вольски перелом двух позвонков. Однако при этом спинной мозг хоккеиста не пострадал. Сейчас его жизнь вне опасности. Но говорить об окончательных сроках восстановления врачи не спешат.

Сам Вольски рвется на лед и заявляет, что будет готов вернуться в состав уже в плей-офф. Но медики склоняются к тому, что такой прогноз – самый радужный. Вероятность того, что 30-летний нападающий может вообще завершить карьеру из-за этой травмы, также велика. Все будет зависеть от того, как пройдет реабилитация.

Напомним, что 13 октября во время матча «Металлурга» с «Барысом» Вольски в борьбе за шайбу потерял равновесие и на большой скорости врезался головой в борт, после чего был доставлен на «Скорой помощи» в магнитогрскую больницу.