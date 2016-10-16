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Владимир Лутченко: Бучневичу нужно добавлять в английском, в НХЛ не любят молчаливых

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Р-СпортКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион, скаут «Рейнджерс» Владимир Лутченко объяснил, что необходимо форварду Павлу Бучневичу, чтобы закрепиться в клубе из Нью-Йорка.

«Все зависит только от Паши, от его характера и трудолюбия. Парень он талантливый, мастеровитый, ему надо драйва только прибавить, мощи, этого пока не хватает. Шансы у него хорошие, главное – иметь терпение, потому что НХЛ – это такая вещь, что тебя могут и в фарм-клуб (отправить), такие моменты нужно перетерпеть.

И, конечно, к таланту нужно добавлять знание языка, открытость, потому что общение там важно, молчаливых там не любят, а у него есть такое порой», – приводит «Р-Спорт» слова Лутченко.

Напомним, 21-летний российский нападающий провел за «Рейнджерс» два стартовых матча сезона и набрал в них одно очко.

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