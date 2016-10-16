Евгений Кузнецов: Мы сами виноваты в поражении от Канады, мне стыдно за это

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов назвал причины поражения от Канады (3:5) в полуфинале Кубка мира в Торонто.

«Перелом был в том, что мы не помогали защитникам. Мы должны были все впятером играть рядом, подбирать все подборы, играть каждый с каждым. Этого не случилось. Мы виноваты сами. Могу в камеру сказать, что мне стыдно за это.

Знаю, что много людей смотрело. Тяжело что-то говорить, но после второго периода мы понимали, что если повернуть все в другую сторону, мы бы были на вершине. А так мы опять там где-то», – сказал Кузнецов в фильме «Кубок войны и мира. Итоги» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, во втором периоде матча с Канадой гол Кузнецова вывел Россию вперед (2:1), но до перерыва соперник отыгрался, а в третьем периоде забросил три шайбы подряд.