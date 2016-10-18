Общественный транспорт в Санкт-Петербурге «заговорил» голосом Геннадия Орлова

Голос спортивного комментатора «Матч ТВ», эксперта «Советского спорта» Геннадия Орлова можно будет услышать в общественном транспорте Санкт-Петербурга.

«Журналист «подарил» троллейбусу…свой голос, который звучит теперь на маршрутах, проходящих в центральных районах Петербурга. Также ставшие легендарными интонации могут услышать и пассажиры трамваев.

Знаменитый голос и характерную манеру спортивного комментатора теперь услышат не только петербуржцы, но и многочисленные туристы и болельщики, которые приедут в Петербург на Кубок конфедераций-2017 и Чемпионат мира по футболу в 2018 году», - сообщает официальный сайт СПб ГУП «Горэлектротранс».

- Если бы можно было добавить что-то от себя, то добавил бы: «Зенит – чемпион!» – рассказал Орлов в интервью пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Кубок конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.



