Дубли Локтионова и Козуна помогли «Локомотиву» обыграть «Автомобилист»

Федор Беляков: Эпидемия травм в «Сибири»? Это часть хоккея, с этим ничего не сделать

Защитник «Сибири» Федор Беляков поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:2 ОТ).