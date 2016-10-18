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Дубли Локтионова и Козуна помогли «Локомотиву» обыграть «Автомобилист»

Ярослав Карамов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

«Автомобилист» дома уступил «Локомотиву» (3:6) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Александр Торченюк, Ян Бухтеле и Рок Тичар, у гостей - Максим Тальбо, Брэндон Козун (дважды), Станислав Чистов и Андрей Локтионов (дважды).

Команда из Екатеринбурга потерпела четвертое поражение кряду и занимает 14-е, предпоследнее место в Восточной конференции. Ярославцы поднялись на пятую строчку на Западе.

20 октября «Автомобилист» примет московское «Динамо», а «Локомотив» в тот же день сыграет в гостях с «Югрой».

Матч

Автомобилист - Локомотив - 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)

Голы:

Торченюк (Чесалин), 8:00 (1:0 - бол.). Тэлбот (Крунвалль, Коледов), 10:06 (1:1 - бол.). Козун (Коледов), 17:00 (1:2 - бол.). Бухтеле (Турбин, Торченюк), 21:44 (2:2 - бол.). Чистов (Красковский, Коршков), 25:58 (2:3). Локтионов (Чистов), 46:47 (2:4). Локтионов (Чистов, Рафиков), 52:28 (2:5). Тичар (Симаков, Журавлёв), 57:32 (3:5). Козун (Тэлбот), 59:07 (3:6).

Место и дата

18 октября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция

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