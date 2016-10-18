Федор Беляков: Эпидемия травм в «Сибири»? Это часть хоккея, с этим ничего не сделать

Защитник «Сибири» Федор Беляков поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:2 ОТ).

- Мы показали свою игру. Это наш задел, чтобы продолжать в том же духе и впредь. Эпидемия травм? Это часть хоккея, с этим ничего не сделать. Мы должны понимать, как готовиться к играм. Иногда травму можно получить в нелепой ситуации, иногда - в серьезном столкновении.



Тренеры сказали, что СКА действует раскатисто, но не любит играть в силовой и цепкий хоккей. Была установка позиционно сыграть в своей зоне. Мы старались и бились. У СКА все четыре звена опасны? Никогда нельзя выключаться, во всех командах все игроки опасны. Мы играем команда на команду, на фамилии не смотрим. Все из плоти и крови, - приводит слова Белякова «Чемпионат.com».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях победил в овертайме «Сибирь» со счетом 2:1

Единственную шайбу в составе новосибирцев забросил Йоонас Кемппайнен, за армейцев отличились Николай Прохоркин и Никита Гусев, чья шайба в дополнительное время стала победной.

После 23 матчей команда Олега Знарка продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции с 56 очками, сибиряки на Востоке, имея в активе 32 очка, занимают пятое место, проведя на одну игру меньше.

Следующий матч подопечные Андрея Скабелки проведут 20 октября дома против ЦСКА, петербургский клуб в этот же день сыграет в Новокузнецке с «Металлургом».