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Агент Еременко: Роман ничего не принимал, чтобы бегать быстрее и лучше играть

Андрей Ефимов
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Марко Трабукки, агент полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко, прокомментировал ситуацию с отстранением футболиста армейского клуба на 30 дней.

- Не могу ничего объяснить. Ожидаем информации от УЕФА. Но я могу успокоить болельщиков Романа и ЦСКА в том, что Роман ничего не принимал, чтобы бегать быстрее и лучше играть, — сказал Трабукки в эфире «Матч ТВ».

Напомним, полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко был отстранен от участия в футбольных матчах на 30 дней решением дисциплинарного комитета УЕФА.

Директор красно-синих по информационной политике и связям с общественностью Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что клуб получил уведомление об отстранении игрока, однако отказался от дальнейших комментариев, сославшись на регламент УЕФА, по которому пока дело не закрыто, никто не вправе раскрывать его детали.

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