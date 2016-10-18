Алексей Жамнов: В Виннипеге было трудно гулять по улицам

Знаменитый центрфорвард Алексей Жамнов дал интервью, вспомнив свою карьеру в «Виннипеге» 90-х.

- Алексей, как вы узнали, что вас на драфте выбрал «Виннипег»?

- Помню только, что мы готовились к Играм Доброй воли. На базе в Новогорске сказали, кого задрафтовали. Тогда это иначе воспринималось. Мы не особо думали об игре в НХЛ. Но уже пошла волна отъездов – убежал Сашка Могильный, потом Серега Федоров. И все начали смотреть туда, за океан.

- Илья Брызгалов однажды сказал о Виннипеге: «Я не хочу переезжать. Там мало русских и очень холодно. Никаких развлечений, кроме хоккея. Тяжело жить с семьей, особенно когда у тебя маленькие дети. Даже парка с аттракционами нет. Я бывал там, когда выступал в АХЛ. Холод – вот что вспоминаю. Чтобы попасть на арену, нужно переходить по тоннелю между зданиями. На улице было около 40 градусов мороза«. У вас такие же впечатления?

- Когда я приехал, население Виннипега составляло где-то 250 тысяч жителей. Много солнца, но и много снега. Очень холодно, да. А в августе полно комаров. Но вообще летом я оттуда улетал в Москву.

Зимой просыпался в районе семи утра. И выглядывал на улицу: можно ли выбраться из гаража? Если все завалено, то вызывал ребят, которые расчищали дорожку, чтобы я мог поехать на тренировку.

Я однажды сказал, что Виннипег – это канадский Чехов, где раньше играл «Витязь». И сейчас под этим подпишусь. Маленький город со своим колоритом. Люди очень любят хоккей. Но тяжело пойти в продуктовый магазин или просто погулять. Тебя всюду узнавали, брали автографы. А когда команда проигрывала, болельщики на каждом шагу задавали вопросы.