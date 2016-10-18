Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Сибирь1 : 2 ОТСКА
Футбол  ЦСКА1 : 0Монако
Футбол  Реал3 : 1Легия
Футбол  Байер0 : 0Тоттенхэм
Футбол  Спортинг0 : 2Боруссия
Футбол  Лион0 : 0Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Жамнов: Однажды я сказал, что ноги моей в Виннипеге не будет

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Знаменитый центрфорвард Алексей Жамнов дал интервью, вспомнив свою карьеру в «Виннипеге» 90-х.

- А как вас обменяли в «Чикаго«?
- Это был последний год команды в Виннипеге, причем хозяин Барри Шенкроу уже продал «Джетс» новому владельцу из Миннеаполиса. Сначала тот планировал перевезти клуб в штат Миннесота. Но потом что-то не срослось, поэтому команда в итоге переехала в Аризону.

У меня была сложная ситуация по контракту. Я подписал его по схеме «1+1», что тогда практиковалось в НХЛ. После первого сезона тот договор должны были пересмотреть. У меня была договоренность с Шенкроу, он ее озвучил новому владельцу. Мы втроем пару раз встречались, Барри говорил одно, тот меня кормил «завтраками». В один прекрасный день я сказал: «Не знаю, как все это закончится, но меня здесь больше не будет».

Со стороны нового владельца было очень неприятное отношение. Поэтому я сам попросил обмен.

- Фанаты «Блэкхокс« обалдели, когда в «Виннипег« отправили их кумира Джереми Реника, а взамен пришли вы.
- Мне было очень тяжело. Мы с Реником – разноплановые игроки. В мой адрес постоянно сыпались упреки со стороны болельщиков. Уходишь со льда в раздевалку, а тебе в спину кричат: «Верните Реника!»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Жамнов: Иногда я забивал голы даже от трусов СеляннеЗнаменитый центрфорвард Алексей Жамнов дал интервью, вспомнив свою карьеру в «Виннипеге» 90-х.Алексей Жамнов: В Виннипеге было трудно гулять по улицамЗнаменитый центрфорвард Алексей Жамнов дал интервью, вспомнив свою карьеру в «Виннипеге» 90-х.Владимир Крикунов: В нынешней ситуации Жамнов может сам возглавить «Спартак»Знаменитый российский тренер Владимир Крикунов поделился мнением о кризисе в игре московского «Спартака».Алексей Жамнов: У «Спартака» не было стабильностиАлексей Жамнов: У «Спартака» не было стабильностиГенеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал увольнение главного тренера команды Германа Титова.Алексей Жамнов: Мы приняли решение разорвать контракт с ТитовымСегодня утром главный тренер «Спартака» Герман Титов подал в отставку. Исполнять обязанности наставника красно-белых будет Алексей Ярушкин.Алексей Жамнов: Поговорю с игроками и тренерами «Спартака». После чего приму решениеГенеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможной отставке главного тренера красно-белых Германа Титова.Алексей Жамнов: «Спартак» должен побороться за что-то более престижноеГенеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов отметил важность успешного старта команды в регулярном чемпионате КХЛ.Алексей Жамнов: Дайте Ковальчуку спокойно отработать контракт!Алексей Жамнов: Дайте Ковальчуку спокойно отработать контракт!С чем «Спартак» встречает новый сезон, рассказывает генеральный менеджер москвичей Алексей Жамнов.Алексей Жамнов: Информация о переходе Ковальчука в «Спартак» шла по большей части от прессыГенеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал об интересе к форварду СКА Илье Ковальчуку.Алексей Жамнов: В «Спартаке» долгов перед игроками нет. С финансированием у нас все четкоГенеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, как обстоят дела в клубе с задолженностями по зарплате.Алексей Жамнов: «Спартак» сыграет 10 матчей на арене «ВТБ Ледовый дворец»Алексей Жамнов: «Спартак» сыграет 10 матчей на арене «ВТБ Ледовый дворец»Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, что московский клуб в новом сезоне будет принимать соперников на двух аренах.В сезоне 2016/17 «Спартак» будет играть в Лужниках и «Парке легенд»В следующе сезоне «Спартак» будет проводить домашние матчи на двух московских аренах - на льду Малой спортивной арены Лужников и в «ВТБ Ледовом дворце».«Спартак» планирует проводить матч на МСА «Лужники»Руководство «Спартака» рассматривает в качестве домашней арены в сезоне-2016/17 Малую спортивную арену «Лужники». Дворец был домашней ареной «Спартака» в прошлом сезоне.Алексей Жамнов: Травму голеностопа у Якупова могут засвидетельствовать врачи сборнойАлексей Жамнов: Травму голеностопа у Якупова могут засвидетельствовать врачи сборнойГлава селекционной службы сборной России Алексей Жамнов прокомментировал слова форварда Наиля Якупова, который опроверг слова главного тренера сборной Олега Знарка о своей травме голеностопа.Олег Знарок и все-все-всеОлег Знарок и все-все-всеSovsport.ru представляет «ангелов-хранителей» главного тренера сборной России: тех, кто помогал ему выигрывать все и везде.Алексей Жамнов: У Куликова повреждение верхней части телаГлава скаутской службы сборной России Алексей Жамнов сообщил, что защитник «Флориды» Дмитрий Куликов может пропустить чемпионат мира из-за травмы.Алексей Жамнов: Игроки «Магнитки» и ЦСКА присоединятся к сборной России в воскресеньеГлава селекционного отдела сборной России Алексей Жамнов сообщил, что игроки финалистов Кубка Гагарина присоединятся к сборной России в воскресенье.Алексей Жамнов: «Спартак» не рассматривает возможность приобретения ДацюкаМосковский «Спартак» не рассматривает возможность приобретения нападающего «Детройта» Павла Дацюка, сообщил ТАСС генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов.«Верим, что «Коламбус» отпустит Бобровского». Скауты сборной снова летят в США«Верим, что «Коламбус» отпустит Бобровского». Скауты сборной снова летят в СШАСегодня представители сборной России снова отправляются в Северную Америку.Алексей Жамнов: «Спартак» не ведет переговоров с Ковальчуком, это выдумкиМенеджер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал информацию о том, что команду может пополнить форвард СКА Илья Ковальчук. Он сказал, что это не соответствует действительности.

Алексей Жамнов
Алексей Жамноввсе новости

Cпецпредложение