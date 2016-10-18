Алексей Жамнов: Однажды я сказал, что ноги моей в Виннипеге не будет

Знаменитый центрфорвард Алексей Жамнов дал интервью, вспомнив свою карьеру в «Виннипеге» 90-х.

- А как вас обменяли в «Чикаго«?

- Это был последний год команды в Виннипеге, причем хозяин Барри Шенкроу уже продал «Джетс» новому владельцу из Миннеаполиса. Сначала тот планировал перевезти клуб в штат Миннесота. Но потом что-то не срослось, поэтому команда в итоге переехала в Аризону.

У меня была сложная ситуация по контракту. Я подписал его по схеме «1+1», что тогда практиковалось в НХЛ. После первого сезона тот договор должны были пересмотреть. У меня была договоренность с Шенкроу, он ее озвучил новому владельцу. Мы втроем пару раз встречались, Барри говорил одно, тот меня кормил «завтраками». В один прекрасный день я сказал: «Не знаю, как все это закончится, но меня здесь больше не будет».

Со стороны нового владельца было очень неприятное отношение. Поэтому я сам попросил обмен.

- Фанаты «Блэкхокс« обалдели, когда в «Виннипег« отправили их кумира Джереми Реника, а взамен пришли вы.

- Мне было очень тяжело. Мы с Реником – разноплановые игроки. В мой адрес постоянно сыпались упреки со стороны болельщиков. Уходишь со льда в раздевалку, а тебе в спину кричат: «Верните Реника!»