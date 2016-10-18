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Алексей Ковалев вернулся профессиональный хоккей

Андрей Ефимов
Источник:  ХК «Висп»Комментарии

Прославленный российский хоккеист, чемпион Олимпийских игр 1992 года, выступавший за московское «Динамо», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург» Алексей Ковалев вернулся в профессиональный хоккей в составе швейцарского «Виспе».

Как сообщил официальный сайт швейцарского клуба, 43-летний форвард вышел на лед в матче второго дивизиона против «ЕВЗ Академия».

В середине первого периода Ковалев отметился результативной передачей, а в концовке первой трети заработал двухминутное удаление.

Напомним, что Алексей Ковалев в конце марта 2016 года стал спортивным директором швейцарского «Виспа».

Ковалев провел в регулярных чемпионатах НХЛ 1316 матчей, набрав 1029 очков. Ковалев стал первым игроком из СССР и России, выбранным в первом раунде драфта («Рейнджерс», 15-й номер в 1991 году), в составе этого клуба стал обладателем Кубка Стэнли в 1994 году. На Олимпиаде-2002 он также завоевал бронзу в составе сборной России.

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