Алексей Ковалев вернулся профессиональный хоккей
Прославленный российский хоккеист, чемпион Олимпийских игр 1992 года, выступавший за московское «Динамо», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург» Алексей Ковалев вернулся в профессиональный хоккей в составе швейцарского «Виспе».
Как сообщил официальный сайт швейцарского клуба, 43-летний форвард вышел на лед в матче второго дивизиона против «ЕВЗ Академия».
В середине первого периода Ковалев отметился результативной передачей, а в концовке первой трети заработал двухминутное удаление.
Напомним, что Алексей Ковалев в конце марта 2016 года стал спортивным директором швейцарского «Виспа».
Ковалев провел в регулярных чемпионатах НХЛ 1316 матчей, набрав 1029 очков. Ковалев стал первым игроком из СССР и России, выбранным в первом раунде драфта («Рейнджерс», 15-й номер в 1991 году), в составе этого клуба стал обладателем Кубка Стэнли в 1994 году. На Олимпиаде-2002 он также завоевал бронзу в составе сборной России.