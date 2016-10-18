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Защитник ХК «Сочи» Педан перейдет в «Динамо СПб»

Игорь Сарычев
Источник:  ХК «Сочи»Комментарии

Защитник ХК «Сочи» Руслан Педан в ближайшее время будет выступать за «Динамо СПб» в ВХЛ, сообщает пресс-служба сочинцев.

В команде из Петербурга, которая стала партнером сочинского клуб летом 2016 года, играют голкипер Олег Назаров и защитник Иван Воробьев.

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Педан в сезоне-2016/17 провел 18 игр в КХЛ, набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности «-1». «Динамо СПб» в турнирной таблице ВХЛ после 13 матчей идет на девятнадцатом месте с 18 очками.

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