Защитник ХК «Сочи» Педан перейдет в «Динамо СПб»
Защитник ХК «Сочи» Руслан Педан в ближайшее время будет выступать за «Динамо СПб» в ВХЛ, сообщает пресс-служба сочинцев.
В команде из
Петербурга, которая стала партнером сочинского клуб летом 2016 года, играют голкипер Олег Назаров и защитник Иван Воробьев.
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Педан в сезоне-2016/17 провел 18 игр в КХЛ, набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности «-1». «Динамо СПб» в турнирной таблице ВХЛ после 13 матчей идет на девятнадцатом месте с 18 очками.
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