Дубль Глазачева помог «Спартаку» разгромить минское «Динамо»
Хоккеисты московского «Спартака» в гостях разгромили минское «Динамо» со счетом 5:1.
Дублями в составе москвичей отметились Константин Глазачев и Анатолий Никонцев, еще одна шайба на счету Артема Воронина. У минчан единственный точный бросок на счету Никиты Устиненко.
Отметим, что последний раз столичные хоккеисты побеждали в основное время 29 сентября в матче с екатеринбургским «Автомобилистом» (3:0).
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо Мн - Спартак - 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)
Голы:
Глазачев (Гилрой, Радил), 9:55 (0:1 - бол.). Никонцев (Гилрой, Хегстрём), 28:50 (0:2). Глазачев (Гилрой), 47:12 (0:3 - бол.). Воронин (Васильев, Провольнев), 57:14 (0:4). Никонцев (Калинин, Дыбленко), 57:57 (0:5). Степанов (Устиненко, Хенкель), 59:23 (1:5).
Место и дата
19 октября 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция