Дубль Глазачева помог «Спартаку» разгромить минское «Динамо»

Хоккеисты московского «Спартака» в гостях разгромили минское «Динамо» со счетом 5:1.

Дублями в составе москвичей отметились Константин Глазачев и Анатолий Никонцев, еще одна шайба на счету Артема Воронина. У минчан единственный точный бросок на счету Никиты Устиненко.

Отметим, что последний раз столичные хоккеисты побеждали в основное время 29 сентября в матче с екатеринбургским «Автомобилистом» (3:0).

КХЛ

Регулярный чемпионат