Петерис Скудра: Благодарен команде за характер

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал победу своей команды в матче с рижским «Динамо».

- У нас идет трудная выездная серия в отсутствие семи травмированных ключевых игроков. В этой ситуации нам остается терпеть до ноябрьской паузы, что мы и стараемся делать. Сегодня вновь играло много молодых хоккеистов, и я благодарен команде за характер и за добытую победу, - передает слова Скудры официальный сайт «Торпедо».

Напомним, что в матче чемпионата КХЛ «Торпедо» в серии буллитов взяло верх над «Динамо» из Риги со счетом 2:1.

КХЛ

Регулярный чемпионат