Петерис Скудра: Благодарен команде за характер
Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал победу своей команды в матче с рижским «Динамо».
- У нас идет трудная выездная серия в отсутствие семи травмированных ключевых игроков. В этой ситуации нам остается терпеть до ноябрьской паузы, что мы и стараемся делать. Сегодня вновь играло много молодых хоккеистов, и я благодарен команде за характер и за добытую победу, - передает слова Скудры официальный сайт «Торпедо».
Напомним, что в матче чемпионата КХЛ «Торпедо» в серии буллитов взяло верх над «Динамо» из Риги со счетом 2:1.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо Р - Торпедо - 1:2 Б. (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Пуяц (Редлихc М., Шагг), 30:30 (1:0 - бол.). Сёмин 40:10 (1:1).
Победный буллит:
Жердев - 1:2.
Место и дата
19 октября 19:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция
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