«Родина» выступит в чемпионате России

Кировская «Родина» примет участие в чемпионате России. Об этом заявил и.о. вице-губернатора Кировской области Дмитрий Курдюмов, сообщает Devyatka.ru.

По словам зампреда главы региона, текущая финансовая ситуация в хоккейной команде очень непростая. Общая задолженность «Родины» составляет 84 млн. рублей. Так, только долги по налогам, которые копились с 2014 года, достигли 27 млн. рублей. Однако определенные меры для выхода из этого тяжелого положения предпринимаются.

– Произошла разблокировка счетов команды. Клуб взял дополнительный кредит. На эти деньги была частично погашена задолженность по налогам. Кроме того, 3,8 млн. рублей пошло на выплату зарплаты игрокам. При этом долг команды вырос на 20 млн. рублей, – отметил и.о. вице-губернатора .

Кроме того, на днях, как отметил Курдюмов, было созвано Правление хоккейного клуба. Отдельные члены правления взяли на себя обязательства по подготовке поля и решению вопроса о покупке амуниции. Также с руководством Федерации хоккея с мячом России сейчас решается вопрос об отсрочке оплаты взноса, который подтверждает участие команды в cуперлиге. Его размер составляет 6,3 млн. рублей.

– На сегодняшний день ситуация крайне непростая. Какого-либо плана по реструктуризации задолженности у руководства хоккейного клуба, к сожалению, нет. Общий годовой доход «Родины» составляет порядка 7 млн. рублей. Поэтому говорить сегодня о быстром решении проблемы с финансированием команды у нас оснований нет, – подчеркнул Курдюмов.